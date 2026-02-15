Turysty w Tatrach szukały dziesiątki ratowników. Tragiczny finał

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Służby ratownicze w niedzielę odnalazły ciało turysty, który w sobotę zaginął w Tatrach po przejściu lawiny. "Aktualnie trwa transport ciała do Zakopanego" - potwierdził dyżurny TOPR. W działaniach brało udział 59 ratowników i trzy psy lawinowe.

Czerwony helikopter ratunkowy leci nad zaśnieżonym szczytem górskim, w tle widoczne rozległe krajobrazy gór i dolin pokrytych śniegiem, a niebo przecinają chmury.
Tragedia w Tatrach. Znaleziono ciało poszukiwanego turystyPawel MurzynEast News

W skrócie

  • W Tatrach odnaleziono ciało turysty, który zaginął po przejściu lawiny.
  • W akcji poszukiwawczej brało udział 59 ratowników oraz trzy psy lawinowe.
  • Ciało turysty znaleziono w lawinisku pod Zmarzłą Przełęczą. Trwa jego transport do Zakopanego.
Kontakt z przebywającym w Tatrach turystą urwał się w sobotę wieczorem. Kilkanaście godzin później Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe potwierdziło, że mężczyzna nie żyje.

Na ciało poszukiwanego turysty natrafiono w niedzielę po godz. 15 w lawinisku pod Zmarzłą Przełęczą.

Tatry. Tragedia w rejonie Orlej Perci, nie żyje turysta

W wydanym komunikacie TOPR przekazał, że ciało jest transportowane do Zakopanego. Więcej informacji o tragicznym wypadku ma być podane w poniedziałek.

Wiadomo, że w poszukiwaniach mężczyzny wzięło udział 59 ratowników. Do akcji wysłano również trzy psy lawinowe.

