W skrócie W Tatrach odnaleziono ciało turysty, który zaginął po przejściu lawiny.

W akcji poszukiwawczej brało udział 59 ratowników oraz trzy psy lawinowe.

Ciało turysty znaleziono w lawinisku pod Zmarzłą Przełęczą. Trwa jego transport do Zakopanego.

Kontakt z przebywającym w Tatrach turystą urwał się w sobotę wieczorem. Kilkanaście godzin później Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe potwierdziło, że mężczyzna nie żyje.

Na ciało poszukiwanego turysty natrafiono w niedzielę po godz. 15 w lawinisku pod Zmarzłą Przełęczą.

Tatry. Tragedia w rejonie Orlej Perci, nie żyje turysta

W wydanym komunikacie TOPR przekazał, że ciało jest transportowane do Zakopanego. Więcej informacji o tragicznym wypadku ma być podane w poniedziałek.

Wiadomo, że w poszukiwaniach mężczyzny wzięło udział 59 ratowników. Do akcji wysłano również trzy psy lawinowe.

Nie mogli użyć śmigłowca, zawiódł dron. Trudna akcja ratunkowa w Tatrach

Kilkanaście dni temu w Interii pisaliśmy o innej akcji w Tatrach.

Ratownicy TOPR uratowali życie snowboardzisty, który doznał poważnego urazu ręki. Nisko zawieszone chmury uniemożliwiły użycie śmigłowca, co komplikowało akcję ratunkową.

Zawiódł także dron. Konieczny był transport mężczyzny w noszach typu SKED z użyciem technik linowych.

