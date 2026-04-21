W skrócie Dziewięciu młodych obcokrajowców nielegalnie weszło na teren byłego obozu Auschwitz-Birkenau i zostało zatrzymanych przez muzealnych strażników.

Turyści przyznali się do winy, każdy z nich otrzymał grzywnę w wysokości 3000 złotych oraz 1000 złotych nawiązki na rzecz Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Podobny incydent miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku, kiedy dwóch nietrzeźwych Finów również bezprawnie wtargnęło na teren muzeum i zostało ukaranych grzywną.

Do incydentu doszło w poniedziałek tuż po godzinie 15. Dziewięciu obcokrajowców narodowości żydowskiej - ośmiu obywateli USA i Kanadyjczyk - wtargnęło na teren obozu koncentracyjnego, będącego szczególnym miejscem pamięci ofiar hitlerowskich zbrodni.

Turyści w wieku 18 i 19 lat nie zostali wpuszczeni do Muzeum, ponieważ nie posiadali ważnych biletów wstępu. Po kilkunastu minutach mężczyźni odsunęli siatkę i mimo zakazu weszli na teren byłego obozu.

Incydent w muzeum w Oświęcimiu. Turyści trafili w ręce policji

Strażnicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau ujęli turystów i niezwłocznie powiadomili o incydencie oświęcimskich policjantów. Mężczyźni zostali przewiezieni do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Na podstawie relacji świadków i zebranych materiałów zatrzymanym postawiono zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Włamali się na teren obozu w Oświęcimiu. Usłyszeli zarzuty

Turyści przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Po uzgodnieniu z Prokuraturą Rejonową w Oświęcimiu każdy z nich otrzymał karę grzywny w wysokości 3000 złotych oraz 1000 złotych nawiązki na rzecz Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Akt oskarżenia i materiały zebrane w sprawie poniedziałkowego incydentu trafią do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Muzeum podziękowało oświęcimskim policjantom za szybkie działania i dobrze przeprowadzoną interwencję w sprawie incydentu,

"Co ważne, przestępcy przyznali się do winy i dobrowolnie zgodzili się poddać karze" - czytamy we wpisie.

Interia również zwróciła się do Muzeum z prośbą o komentarz, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedzi.

Macron nie spotkał się z Nawrockim. Wiceszef MSZ: Macron wie, kto w Polsce zajmuje się polityką zagraniczną Polsat News Polsat News