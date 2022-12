Tunel na zakopiance. Prawie trzy tysiące przekroczeń prędkości w ciągu miesiąca

Do niemal trzech tysięcy przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości doszło w tunelu na zakopiance, do znaczącej większości z nich na nitce w kierunku Krakowa. Jak także przekazał Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD), przy ograniczeniu do 100 km/h, rekordzista osiągnął prędkość 201 km/h. Od otwarcia tunelu pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą minął miesiąc.

Zdjęcie Tunel na zakopiance. W ciągu miesiąca doszło tu do niemal trzech tysięcy przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości / GDDKiA / materiały prasowe