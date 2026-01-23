W skrócie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie potwierdziło trzy wstrząsy ziemi o magnitudzie od 2 do 3, które zanotowano 22 stycznia 2026 roku.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego Zakładu Górniczego "Janina" w Libiążu, co potwierdziły dane z Głównego Instytutu Górniczego.

Mieszkańcy regionu wyrażają obawy dotyczące możliwych uszkodzeń domów oraz braku reakcji ze strony władz kopalni na ich zgłoszenia.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie (woj. małopolskie) podało w komunikacie dane dotyczące trzech wstrząsów, które wieczorem w czwartek zaniepokoiły mieszkańców powiatu:

- w dniu 22.01.2026 r. o godzinie 17:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 22.01.2026 r. o godzinie 18:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 22.01.2026 r. o godzinie 20:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 3,10 w skali Richtera.

Warto zauważyć, że obecnie formalnie nie używa się skali Richtera do opisywania siły wstrząsów ziemi. Z końcem lat 70. ubiegłego wieku została zastąpiona nowoczesną skalą magnitudy momementu, która jest dokładniejsza.

W przypadku skali Richtera występuje większy próg błędu pomiarowego, choć wyraźnie widoczny jest on przy wstrząsach o magnitudzie powyżej 7.

Chrzanów. Wstrząsy w rejonie kopalni

"Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG 'Janina' w Libiążu. Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach" - wyjaśniono w komunikacie.

Regionalny dziennik "Gazeta Krakowska" podał w czwartek, że drgania były wyraźnie odczuwalne nie tylko w Chrzanowie, Libiążu i Babicach, ale także w sąsiednich powiatach - w powiecie oświęcimskim oraz w Jaworznie.

Ponadto dziennikarze relacjonowali, że mieszkańcy regionu boją się, że wstrząsy doprowadzą do uszkodzeń ich domów lub osiadania fundamentów. Mają również uważać, że władze kopalni ignorują skargi i nie liczą się z komfortem ich życia.

