W skrócie W Krakowie prowadzone są poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi.

Około 200 przedstawicieli służb, w tym strażacy, grupa dronowa i grupa poszukiwawczo-ratownicza, jest zaangażowanych w działania w rejonie Lasu Wolskiego.

Policja podała rysopis zaginionej oraz numery kontaktowe dla osób posiadających informacje o możliwym miejscu jej pobytu.

W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która w czwartek nie wróciła do miejsca zamieszkania po spotkaniu ze znajomymi.

Od tamtej chwili nie nawiązała kontaktu z rodziną, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane.

- Aktualnie poszukiwania mają miejsce w rejonie Lasu Wolskiego, a zaangażowanych w tę akcję jest około 200 osób ze służb - potwierdził Interii oficer prasowy KMP w Krakowie kom. Piotr Szpiech.

Z kolei oficer prasowy PSP w Krakowie przekazał, iż w poszukiwaniach bierze udział wiele grup strażackich z całego województwa. - Jest duża rotacja służb, zarówno z Krakowa, jak i okolicznych miejscowości. Zaangażowani są również strażacy OSP, grupa poszukiwawczo-ratownicza, grupa dronowa, łącznie działa tam ponad 100 strażaków - powiedział kpt. Hubert Ciepły.

Kraków. Poszukiwania 12-letniej dziewczynki. Rysopis zaginionej

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że Elżbieta Wojtacka ma około 161 cm wzrostu i jest blondynką o włosach sięgających do łopatek.

W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem, dżinsy o długości za kolano oraz czarno-białe buty sportowe. Prawdopodobnie miała przy sobie czarną torebkę ozdobioną kolorowymi przypinkami.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogły widzieć zaginioną lub posiadają informacje na temat jej miejsca pobytu o pilny kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47 83 52 913 lub z numerem alarmowym 112.





