Trwają poszukiwania 12-latki z Krakowa. Ogromne siły przeszukują las
W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która w czwartek nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Aktualnie działania skoncentrowane są w rejonie Lasu Wolskiego. Jak dowiedziała się Interia, w akcję poszukiwawczą zaangażowanych jest około 200 przedstawicieli służb, w tym m.in. specjalistyczna grupa dronowa.
W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która w czwartek nie wróciła do miejsca zamieszkania po spotkaniu ze znajomymi.
Od tamtej chwili nie nawiązała kontaktu z rodziną, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane.
- Aktualnie poszukiwania mają miejsce w rejonie Lasu Wolskiego, a zaangażowanych w tę akcję jest około 200 osób ze służb - potwierdził Interii oficer prasowy KMP w Krakowie kom. Piotr Szpiech.
Z kolei oficer prasowy PSP w Krakowie przekazał, iż w poszukiwaniach bierze udział wiele grup strażackich z całego województwa. - Jest duża rotacja służb, zarówno z Krakowa, jak i okolicznych miejscowości. Zaangażowani są również strażacy OSP, grupa poszukiwawczo-ratownicza, grupa dronowa, łącznie działa tam ponad 100 strażaków - powiedział kpt. Hubert Ciepły.
Kraków. Poszukiwania 12-letniej dziewczynki. Rysopis zaginionej
Z informacji przekazanych przez policję wynika, że Elżbieta Wojtacka ma około 161 cm wzrostu i jest blondynką o włosach sięgających do łopatek.
W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem, dżinsy o długości za kolano oraz czarno-białe buty sportowe. Prawdopodobnie miała przy sobie czarną torebkę ozdobioną kolorowymi przypinkami.
Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogły widzieć zaginioną lub posiadają informacje na temat jej miejsca pobytu o pilny kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47 83 52 913 lub z numerem alarmowym 112.