W skrócie W Zakopanem na parkingu osiedla Cyrhla doszło do potrącenia 6-letniego dziecka przez samochód prowadzony przez 53-letniego mężczyznę.

Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy zmarło wieczorem tego samego dnia.

Na miejscu policja prowadziła czynności pod nadzorem prokuratora, a badanie wykazało, że kierowca był trzeźwy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 18 na osiedlu Cyrhla w Zakopanem.

"Z wstępnych ustaleń wynika, że 53-latek wykonujący manewr zawracania na prywatnym parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu sześcioletnie dziecko" - przekazał asp. szt. Wieczorek.

"Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło do zakopiańskiego szpitala" - poinformował rzecznik zakopiańskiej policji.

"Wieczorem dotarła tragiczna informacja z zakopiańskiego szpitala, że życia sześcioletniego dziecka nie udało się uratować" - dodał.

Tragiczny wypadek w Zakopanem. Nie żyje sześciolatek

Na miejsce wypadku skierowani zostali funkcjonariusze zakopiańskiej policji, którzy prowadzili działania pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków zdarzenia.

Oględzinom poddano m.in. samochód, który prowadził 53-latek. Przebadano również kierowcę na obecność alkoholu we krwi. Badanie wykazało, że mężczyzna w momencie wypadku był trzeźwy.

Policja przekazała, że nadal trwają czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności zdarzenia.

