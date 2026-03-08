W skrócie Turysta zginął w Tatrach Zachodnich po upadku stromym, ośnieżonym zboczem w rejonie Starorobociańskiego Wierchu.

Akcja ratownicza została przeprowadzona przez świadków i ratowników TOPR, ale mimo ponad 30-minutowej reanimacji nie udało się uratować życia mężczyzny.

Ratownicy TOPR przypominają o trudnych warunkach w Tatrach i konieczności używania zimowego sprzętu turystycznego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę w Tatrach Zachodnich. Turysta zginął po upadku stromym, ośnieżonym zboczem w rejonie Starorobociańskiego Wierchu.

Mimo szybkiej reakcji świadków i akcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować.

Akcja TOPR w Tatrach. Mężczyzna zsunął się po zboczu

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do centrali Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o godzinie 11.23.

Świadkowie poinformowali, że w rejonie Starorobociańskiego Wierchu turysta nagle przewrócił się, prawdopodobnie tracąc przytomność, a następnie zsunął się po stromym, ośnieżonym zboczu w kierunku Kończystego Wierchu.

Osoby, znajdujące się w pobliżu, natychmiast ruszyły z pomocą. Po sprawdzeniu funkcji życiowych stwierdziły brak oddechu u poszkodowanego i rozpoczęły resuscytację krążeniowo-oddechową.

Na miejsce niezwłocznie skierowano śmigłowiec z ratownikami TOPR. Po dotarciu w rejon wypadku ratownicy zostali desantowani w pobliżu poszkodowanego i przejęli działania ratunkowe, prowadząc zaawansowane zabiegi resuscytacyjne.

Mimo około 30 minut walki o życie lekarz TOPR stwierdził zgon turysty.

Ciało zmarłego zostało przetransportowane śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem.

Warunki w Tatrach. Apel ratowników TOPR

Ratownicy przypominają, że warunki w Tatrach pozostają trudne. Rano szlaki są często zmrożone i bardzo śliskie, natomiast po południu śnieg staje się mokry, ciężki i zapadający się.

W wyższych partiach gór konieczne jest posiadanie zimowego sprzętu turystycznego, takiego jak raki, czekan, kask oraz znajomość lawinowego ABC.

W Tatrach obowiązuje obecnie pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

"Jest tylko na trochę". Były prezydent komentuje kandydaturę Czarnka na premiera Polsat News Polsat News