Tragiczny wypadek w Małopolsce. Samochód w płomieniach, nie żyją trzy osoby

Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Trzy osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego w nocy z czwartku na piątek w Sierczy (woj. małopolskie). Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, samochód stanął w płomieniach. - Brak możliwości rozpoznania płci ofiar - przekazał Interii rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, mł. pkt. Hubert Ciepły. Policja ustala szczegóły zdarzenia.

Wypadek śmiertelny w Sierczy
Wypadek śmiertelny w Sierczy

Do wypadku doszło tuż przed północą w nocy z czwartku na piątek na drodze gminnej w miejscowości Siercza (powiat wielicki). Jak przekazał Interii podkom. Paweł Tomasik z KPP w Wieliczce, samochód marki leksus zjechał na łuku z drogi, wpadł do rowu i uderzył w betonowy przepust.

- Pojazd stanął w ogniu - potwierdził policjant. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że właścicielką samochodu jest 40-letnia mieszkanka powiatu wielickiego. Auto prowadzić miał jej krewny, łącznie podróżowały nim trzy osoby. Wszystkie poniosły śmierć na miejscu.

    Wieliczka. Trzy ofiary śmiertelne wypadku w Sierczy. Policja ustala tożsamość ofiar

    Wykluczono, by jedną z ofiar była właścicielka samochodu. Trwa ustalanie tożsamości pozostałych osób, które poniosły śmierć w zdarzeniu. - Są pewne podejrzenia, wymagają one potwierdzenia - wyjaśnił podkom. Paweł Tomasik.

    Jak doprecyzował mł. pkt. Hubert Ciepły w akcja ratownicza trwała pięć godzin. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 15 strażaków, następnie teren został przekazany policji.

