Tragiczny wypadek w Krakowie. Są wyniki wizji lokalnej, padła zapowiedź

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Na miejscu tragicznego wypadku w Krakowie odbyła się wizja lokalna z udziałem m.in. policji. - Nie stwierdzono zaniedbań po stronie miasta - stwierdził pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik. Zapowiedział jednak zamontowanie w tym miejscu progu zwalniającego.

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Stanisław Kracik w granatowym garniturze i bordowym krawacie, przemawia do mikrofonu.
Pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław KracikAlex Kuhn / ArtService Agencja FORUM

W skrócie

  • Na miejscu tragicznego wypadku w Krakowie przeprowadzono wizję lokalną z udziałem policji, nie stwierdzono zaniedbań po stronie miasta, ale ma tam zostać zamontowany próg zwalniający.
  • Inspekcja w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie potwierdziła prawidłowe oznakowanie drogi, lecz mieszkańcy od lat zgłaszali problem przekraczania prędkości przez kierowców.
  • W sobotnim wypadku na krakowskim Podgórzu zginęły dwie osoby, a ośmiomiesięczne niemowlę trafiło do szpitala. Kierujący autem Hubert B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku.
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Stanisław Kracik poinformował o wnioskach i rekomendacjach po inspekcji, do jakiej doszło w okolicach ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie.

To w tym rejonie w sobotę doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby, a ośmiomiesięczne niemowlę trafiło do szpitala w ciężkim stanie.

Tragiczny wypadek w Krakowie. Wyniki wizji lokalnej

- Tam ze strony miasta zaniedbań nie było, bo nie było też powodów, patrząc na brak zdarzeń w ciągu ostatnich pięciu lat, żeby tam dodatkowo montować progi czy szykany - stwierdził pełniący funkcję prezydenta Krakowa. Mimo to zaznaczył, że na drodze w tym miejscu zostanie zamontowany próg zwalniający.

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- Trochę z pola widzenia ucieka nam sprawca, a koncentrujemy się na odcinku drogi. Dzisiejsza wizja lokalna z udziałem m.in. policji potwierdza, że oznakowania tam są prawidłowe - zaznaczył Kracik.

Mieszkańcy Krakowa już od lat ostrzegali, że w miejscu, w którym doszło do wypadku kierowcy notorycznie przekraczają prędkość. Apelowali również do władz o zamontowanie w tym miejscu szykan.

Wypadek w Krakowie. Dwie osoby nie żyją, niemowlę w szpitalu

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę po południu na krakowskim Podgórzu w rejonie ulic Solnej i Nadwiślańskiej. 26-letni Hubert B. kierujący samochodem marki Volkswagen, jechał z prędkością ok. 70 km/h. na odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie do 30 km/h.

Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik, gdzie uderzył w idących nim pieszych. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby: kobieta i mężczyzna, oboje w wieku 32 lat. Do szpitala w ciężkim stanie trafiło natomiast ośmiomiesięczne niemowlę.

W poniedziałek Hubert B. został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

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