W nocy z 15 na 16 lipca w Krakowie żółty samochód Renault Mégane RS wpadł w poślizg , zjechał na nadbrzeże z mostu Dębnickiego, a następnie dachował. W wypadku zginęło czterech mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat .

Wypadek w Krakowie. Prokuratura uzyskała większość opinii biegłych

Wcześniej śledczy poinformowali, że chcą przeszukać wrak pojazdu na obecność narkotyków, używając do tego psa tropiącego. Chciano także sprawdzić modyfikacje zainstalowane w aucie należącym do Patryka P. i ocenić, czy pojazd powinien poruszać się po drogach .

Pobrano także materiał genetyczny, by mieć pewność co do tego, kto zajmował dane miejsce w samochodzie. Biegli mieli również stwierdzić na podstawie badań toksykologicznych, czy kierowca i pasażerowie auta mogli znajdować się pod wpływem substancji odurzających innych niż narkotyki.