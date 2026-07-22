Tragiczny wypadek pod Tatrami. Ciągnik przygniótł 78-latka

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

78-letni mężczyzna zginął przygnieciony kołem ciągnika podczas prac leśnych w Białce Tatrzańskiej. Do tragedii doszło podczas transportu drewna. Prace prowadzone były na trudno dostępnym terenie. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wrak ciągnika leżący do góry kołami na terenie leśnym wśród drzew
Wrak ciągnika po tragicznym wypadku w Białce TatrzańskiejKPP PSP Zakopanemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • 78-letni mężczyzna zmarł po tym, jak został przygnieciony przez koło ciągnika podczas prowadzenia prac leśnych w Białce Tatrzańskiej.
  • Do wypadku doszło podczas transportu drewna na przyczepie zamocowanej do ciągnika w trudnodostępnym leśnym terenie.
  • Na miejscu działania prowadzili strażacy, pogotowie oraz policja pod nadzorem prokuratora.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 13.30. Na terenie leśnym w Białce Tatrzańskiej trwały prace związane z transportem drewna. Pocięte drzewo przewożone było na przyczepie zamontowanej do ciągnika.

- Prace leśne prowadzone były w trudno dostępnym terenie - poinformował w rozmowie z Interią mł. bryg. Andrzej Król-Łęgowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Zobacz również:

Szwajcaria. Tragiczny wypadek w Interlaken. Nie żyje nastolatek z Polski (zdj. ilustracyjne)
Świat

Tragiczny wypadek w Szwajcarii. Nie żyje nastolatek z Polski

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Tragiczny wypadek w Białce Tatrzańskiej. Mężczyzna przygnieciony przez ciągnik

Ciągnik prowadzony był przez 78-letniego mężczyznę. Z nieustalonych przyczyn maszyna przewróciła się do góry kołami, przygniatając jednym z kół operatora. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

Pomimo przyjazdu pogotowia i próby reanimacji, wysiłki medyków nie przyniosły oczekiwanego skutku. Obrażenia poniesione przez mężczyznę okazały się śmiertelne.

Na miejscu zdarzenia prace prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratura. Interweniowali także strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem i OSP KSRG w Białce Tatrzańskiej.

Zobacz również:

Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Mazowieckie

Wyrok w głośnej sprawie. Na Wisłostradzie zginęli ojciec i syn

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


Dariusz Klimczak w "Graffiti": Mateusz Morawiecki walczy o przywództwo w PiS-iePolsat News

Najnowsze