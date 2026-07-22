Tragiczny wypadek pod Tatrami. Ciągnik przygniótł 78-latka
78-letni mężczyzna zginął przygnieciony kołem ciągnika podczas prac leśnych w Białce Tatrzańskiej. Do tragedii doszło podczas transportu drewna. Prace prowadzone były na trudno dostępnym terenie. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.
W skrócie
- 78-letni mężczyzna zmarł po tym, jak został przygnieciony przez koło ciągnika podczas prowadzenia prac leśnych w Białce Tatrzańskiej.
- Do wypadku doszło podczas transportu drewna na przyczepie zamocowanej do ciągnika w trudnodostępnym leśnym terenie.
- Na miejscu działania prowadzili strażacy, pogotowie oraz policja pod nadzorem prokuratora.
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Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 13.30. Na terenie leśnym w Białce Tatrzańskiej trwały prace związane z transportem drewna. Pocięte drzewo przewożone było na przyczepie zamontowanej do ciągnika.
- Prace leśne prowadzone były w trudno dostępnym terenie - poinformował w rozmowie z Interią mł. bryg. Andrzej Król-Łęgowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
Tragiczny wypadek w Białce Tatrzańskiej. Mężczyzna przygnieciony przez ciągnik
Ciągnik prowadzony był przez 78-letniego mężczyznę. Z nieustalonych przyczyn maszyna przewróciła się do góry kołami, przygniatając jednym z kół operatora. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.
Pomimo przyjazdu pogotowia i próby reanimacji, wysiłki medyków nie przyniosły oczekiwanego skutku. Obrażenia poniesione przez mężczyznę okazały się śmiertelne.
Na miejscu zdarzenia prace prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratura. Interweniowali także strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem i OSP KSRG w Białce Tatrzańskiej.