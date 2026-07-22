W skrócie 78-letni mężczyzna zmarł po tym, jak został przygnieciony przez koło ciągnika podczas prowadzenia prac leśnych w Białce Tatrzańskiej.

Do wypadku doszło podczas transportu drewna na przyczepie zamocowanej do ciągnika w trudnodostępnym leśnym terenie.

Na miejscu działania prowadzili strażacy, pogotowie oraz policja pod nadzorem prokuratora.

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Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 13.30. Na terenie leśnym w Białce Tatrzańskiej trwały prace związane z transportem drewna. Pocięte drzewo przewożone było na przyczepie zamontowanej do ciągnika.

- Prace leśne prowadzone były w trudno dostępnym terenie - poinformował w rozmowie z Interią mł. bryg. Andrzej Król-Łęgowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Tragiczny wypadek w Białce Tatrzańskiej. Mężczyzna przygnieciony przez ciągnik

Ciągnik prowadzony był przez 78-letniego mężczyznę. Z nieustalonych przyczyn maszyna przewróciła się do góry kołami, przygniatając jednym z kół operatora. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

Pomimo przyjazdu pogotowia i próby reanimacji, wysiłki medyków nie przyniosły oczekiwanego skutku. Obrażenia poniesione przez mężczyznę okazały się śmiertelne.

Na miejscu zdarzenia prace prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratura. Interweniowali także strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem i OSP KSRG w Białce Tatrzańskiej.





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