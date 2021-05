Do śmiertelnego wypadku doszło w Głogoczowie (Małopolskie). Kierowca volkswagena wjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzył się na zakopiance z motocyklistką. 27-latka zmarła, mimo pomocy udzielonej jej na miejscu wypadku. 29-letni mężczyzna kierujący autem miał zakaz prowadzenia pojazdów.

W środę wieczorem kierujący volkswagenem mieszkaniec gminy Myślenice wjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę krajową nr 7, czyli zakopiankę, zderzył się z kierującą motocyklem honda, która jechała lewym pasem ruchu w kierunku Zakopanego. Na miejscu pomocy poszkodowanej udzielali strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego, jednak obrażenia u rannej okazały się poważne, nie udało się jej uratować.

"Policjanci z prokuratorem przeprowadzili oględziny. Utrudnienia w ruchu pojazdów trwały kilka godzin (jezdnia w kierunku Krakowa była zablokowana) więc zorganizowano objazdy" - przekazała policja w komunikacie na Facebooku.

Do 8 lat pozbawienia wolności

Jak poinformował w czwartek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, w wyniku dochodzenia funkcjonariusze ustalili, że 29-letni kierowca volkswagena ma orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna został zatrzymany, a prokuratura analizuje zebrany materiał dowodowy rozważając kwestie ewentualnych zarzutów. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi kara pozbawienia wolności do lat ośmiu.

"Apelujemy do kierowców samochodów, aby włączając się do ruchu dokładnie i dłużej obserwować zbliżające się pojazdy, szczególnie jednoślady. Z racji mniejszych gabarytów trudniej bowiem określić ich prędkość i odległość - co powoduje trudności w ocenie czy możemy włączyć się do ruchu bez jego utrudnienia" - informują policjanci.