W skrócie W sobotę wieczorem w miejscowości Obidowa w Małopolsce odnaleziono przewrócony ciągnik rolniczy, który przygniótł dwóch mężczyzn w wieku 67 i 69 lat.

Na miejsce zdarzenia skierowano osiem zastępów straży pożarnej, quady, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję, jednak ratownicy stwierdzili zgon obu poszkodowanych.

Policja pod nadzorem prokuratora wszczęła dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku w trudno dostępnym terenie leśnym.

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Przewrócony ciągnik rolniczy został odnaleziony w sobotę wieczorem ok. godz. 22 w Obidowej w gminie Nowy Targ. Do wypadku doszło najprawdopodobniej w ciągu dnia, w trudnodostępnym terenie leśnym.

Na miejsce zdarzenia natychmiast po zgłoszeniu skierowane zostały jednostki ratownictwa medycznego, a także policjanci i osiem zastępów straży pożarnej i dwa quady - przekazał rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. Hubert Ciepły.

Przybyłe na miejsce służby potwierdziły, że w momencie wypadku ciągnikiem jechało dwóch mężczyzn w wieku 67 i 69 lat. Obaj zostali przygnieceni przez maszynę. Ratownicy medyczni stwierdzili ich zgon.

Na miejscu prowadzone były działania policji pod nadzorem prokuratora. W sprawie wszczęto dochodzenie, które będzie miało na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

Obidowa. Dwóch mężczyzn przygniecionych przez ciągnik

To nie pierwszy tego typu tragiczny wypadek w tym roku w Polsce. W sierpniu do przewrócenia się ciągnika podczas nocnych prac na roli doszło w gminie Chełm na Lubelszczyźnie. Maszyna przygniotła kierowcę. Kierujący pojazdem 24-latek został rano znaleziony martwy przez członka rodziny.

Również w sierpniu ciągnik przewrócił się w Podolanach pod Wadowicami. Maszyna wjechała na skarpę, przewróciła się i przygniotła kierującego nią 64-latka. Na miejsce wezwane zostały służby ratunkowe, którym jednak nie udało się uratować życia mężczyzny.

Z kolei pod koniec lipca do przewrócenia się ciągnika doszło do w miejscowości Wólka Batorska na Lubelszczyźnie. W wyniku wypadku przygnieciony został 27-letni kierowca pojazdu. Tym razem mężczyznę udało się uratować. Rannego przetransportowano śmigłowcem ratowniczym do szpitala w Lublinie.



