W skrócie
- W sobotę wieczorem w miejscowości Obidowa w Małopolsce odnaleziono przewrócony ciągnik rolniczy, który przygniótł dwóch mężczyzn w wieku 67 i 69 lat.
- Na miejsce zdarzenia skierowano osiem zastępów straży pożarnej, quady, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję, jednak ratownicy stwierdzili zgon obu poszkodowanych.
- Policja pod nadzorem prokuratora wszczęła dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku w trudno dostępnym terenie leśnym.
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Przewrócony ciągnik rolniczy został odnaleziony w sobotę wieczorem ok. godz. 22 w Obidowej w gminie Nowy Targ. Do wypadku doszło najprawdopodobniej w ciągu dnia, w trudnodostępnym terenie leśnym.
Na miejsce zdarzenia natychmiast po zgłoszeniu skierowane zostały jednostki ratownictwa medycznego, a także policjanci i osiem zastępów straży pożarnej i dwa quady - przekazał rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. Hubert Ciepły.
Przybyłe na miejsce służby potwierdziły, że w momencie wypadku ciągnikiem jechało dwóch mężczyzn w wieku 67 i 69 lat. Obaj zostali przygnieceni przez maszynę. Ratownicy medyczni stwierdzili ich zgon.
Na miejscu prowadzone były działania policji pod nadzorem prokuratora. W sprawie wszczęto dochodzenie, które będzie miało na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.
Obidowa. Dwóch mężczyzn przygniecionych przez ciągnik
To nie pierwszy tego typu tragiczny wypadek w tym roku w Polsce. W sierpniu do przewrócenia się ciągnika podczas nocnych prac na roli doszło w gminie Chełm na Lubelszczyźnie. Maszyna przygniotła kierowcę. Kierujący pojazdem 24-latek został rano znaleziony martwy przez członka rodziny.
Również w sierpniu ciągnik przewrócił się w Podolanach pod Wadowicami. Maszyna wjechała na skarpę, przewróciła się i przygniotła kierującego nią 64-latka. Na miejsce wezwane zostały służby ratunkowe, którym jednak nie udało się uratować życia mężczyzny.
Z kolei pod koniec lipca do przewrócenia się ciągnika doszło do w miejscowości Wólka Batorska na Lubelszczyźnie. W wyniku wypadku przygnieciony został 27-letni kierowca pojazdu. Tym razem mężczyznę udało się uratować. Rannego przetransportowano śmigłowcem ratowniczym do szpitala w Lublinie.