Tragiczny wypadek na AGH w Krakowie. Nie żyje student

Oprac.: Dawid Kryska WIADOMOŚCI LOKALNE

We wtorek rano doszło do tragedii w budynku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Młody mężczyzna spadł z wysokości piątego piętra i zginął na miejscu. Jak dowiedziała się Interia, policja wykluczyła udział osób trzecich. Rzeczniczka uczelni poinformowała, że ofiara to student.

Zdjęcie Z ostatniej chwili / Interia.pl / INTERIA.PL