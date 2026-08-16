W skrócie W wyniku pożaru domu w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska w powiecie tarnowskim śmierć poniosły dwie osoby, a jedna została ranna.

Akcja gaśnicza trwała ponad trzy godziny i brało w niej udział osiem jednostek Straży Pożarnej.

Przyczyny pożaru będą ustalane przez odpowiednie służby.

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Do pożaru drewnianego domu doszło w nocy, około godziny 00.35 - poinformował rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kpt. Hubert Ciepły. Ogień wybuchł w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska w powiecie tarnowskim w Małopolsce.

Na miejsce wezwana została straż pożarna. W chwili przybycia strażaków budynek był już w całości objęty pożarem - przekazał kpt. Ciepły. Strażacy walczyli z ogniem przez ponad trzy godziny. W akcji gaśniczej brało udział osiem jednostek Straży Pożarnej. Obecnie akcja została zakończona.

Na miejscu oprócz strażaków pojawiło się również pogotowie energetyczne oraz policja.

Tragiczny pożar w Małopolsce. Nie żyją dwie osoby

Pożar okazał się mieć tragiczne skutki. Wewnątrz płonącego budynku strażacy ujawnili zwłoki dwóch osób. To ciała około 28-letniego mężczyzny i około 54-letniej kobiety.

W zdarzeniu poszkodowany został również około 50-letni mężczyzna. Jemu na miejscu udzielono pomocy medycznej, a następnie został przetransportowany do szpitala.

Służby będące na miejscu będą teraz próbowały wyjaśnić przyczyny zdarzenia.

To nie jedyny poważny pożar, który na miał miejsce w nocy na południu kraju. Ogień pojawił się również na terenie skansenu w Sanoku na Podkarpaciu. W jego wyniku ucierpiał m.in. zabytkowy, drewniany kościół z XVII wieku.



