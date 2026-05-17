Tragiczny poranek w Małopolsce. Trzy osoby zginęły w wypadku samochodowym
Trzy osoby zginęły w tragicznym wypadku w Smykowie w Małopolsce. Według wstępnych ustaleń policji Fiat Punto zjechał z drogi i uderzył w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę.
Do tragedii doszło po godz. 7.30 na drodze gminnej w Smykowie (powiat dąbrowski), około 100 metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 984 - informuje serwis tarnow.naszemiasto.pl.
Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego, zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji.
Według wstępnych ustaleń policji pojazd marki Fiat Punto zjechał z drogi i uderzył w zaparkowanego na poboczu tira.
Jak podaje tarnowska.tv, siła uderzenia była tak duża, że wszyscy podróżujący samochodem zostali zakleszczeni we wraku.
Fiatem podróżowało trzech mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat. Niestety, wszyscy zginęli.
Policjanci będą wyjaśniać dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana.