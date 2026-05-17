Do tragedii doszło po godz. 7.30 na drodze gminnej w Smykowie (powiat dąbrowski), około 100 metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 984 - informuje serwis tarnow.naszemiasto.pl.

Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego, zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji.

Tragiczny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby

Według wstępnych ustaleń policji pojazd marki Fiat Punto zjechał z drogi i uderzył w zaparkowanego na poboczu tira.

Jak podaje tarnowska.tv, siła uderzenia była tak duża, że wszyscy podróżujący samochodem zostali zakleszczeni we wraku.

Fiatem podróżowało trzech mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat. Niestety, wszyscy zginęli.

Policjanci będą wyjaśniać dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana.

