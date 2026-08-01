Tragiczny dzień w Tatrach. Doszło do dwóch śmiertelnych wypadków
Do dwóch śmiertelnych wypadków doszło w sobotę w Tatrach. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów, a taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu - poinformował ratownik dyżurny TOPR. Wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia organizmu - alarmują eksperci.
Do pierwszego wypadku doszło w rejonie Skrajnej Sieczkowej Przełęczy. Turysta spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej.
- Najprawdopodobniej doszło do potknięcia lub poślizgnięcia, utraty równowagi i upadku z dużej wysokości - powiedział ratownik dyżurny TOPR.
O zdarzeniu centralę TOPR powiadomili przypadkowi świadkowie. Ratownicy dotarli na miejsce, jednak życia turysty nie udało się uratować. Jego ciało zostało przetransportowane na pokładzie śmigłowca TOPR do Zakopanego.
Tragedia w Tatrach. Dwa śmiertelne wypadki
Do drugiego wypadku doszło podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w rejonie Morskiego Oka. Ratowników o zdarzeniu powiadomił partner wspinaczkowy ofiary.
- W czasie wspinaczki doszło do tragicznego wypadku. Na razie nie dotarły do nas szczegóły tego zdarzenia - przekazał ratownik dyżurny TOPR. Ciało mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.
Tatry. Upalna pogoda, ratownicy apelują
Sobota jest kolejnym dniem z bardzo dużym ruchem turystycznym w Tatrach. W górach panują upalne warunki, a wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia organizmu.
Ratownicy apelują, aby przed wyjściem w góry sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. W wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na niedzielne popołudnie prognozowane są burze.