Tragiczne odkrycie na Podhalu. Znaleziono ciała matki i syna

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Aktualizacja

We wsi Bańska Niżna w powicie nowotarskim odnaleziono ciała dwóch osób - 81-letniej kobiety i jej 52-letniego syna. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu asp.szt. Łukasz Burek potwierdził Interii, że wykluczono udział osób trzecich, na ciałach nie znaleziono śladów obrażeń. Przyczyny śmierci zostaną wyjaśnione.

Radiowóz policyjny przejeżdża zimową ulicą, intensywnie pada śnieg, a zaparkowany samochód jest w całości pokryty grubą warstwą śniegu. W tle widoczne są zabudowania oraz znaki drogowe.
We wsi Bańska Niżna odnaleziono ciała matki i syna, okoliczności śmierci pozostają nieznane (zdj. ilustracyjne)Paweł Murzyn East News

W skrócie

  • We wsi Bańska Niżna w powiecie nowotarskim znaleziono ciała 81-letniej kobiety i jej 52-letniego syna.
  • Funkcjonariusze nie stwierdzili śladów obrażeń, w domu nie wykryto obecności czadu.
  • Policja wykluczyła udział osób trzecich, przyczyny śmierci zostaną ustalane w trakcie autopsji.
O śmierci policję powiadomiła rodzina zaniepokojona przedłużającym się brakiem kontaktu. Po udaniu się na miejsce funkcjonariusze odnaleźli w domu jednorodzinnym we wsi Bańska Niżna pod Nowym Targiem dwa ciała.

Rzecznik prasowy nowotarskiej policji potwierdził Interii, że zmarli to 81-letnia kobieta i jej 52-letni syn. Wstępnie funkcjonariusze wykluczyli zatrucie czadem - policjanci, którzy dotarli na miejsce, dysponowali detektorem.

    - Okoliczności śmierci zostaną wyjaśnione podczas autopsji - przekazał asp.szt. Łukasz Burek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

    Oficer prasowy potwierdził, że udział osób trzecich został wykluczony. Na ciałach nie odnaleziono także żadnych śladów obrażeń.

    Tragedia w Bańskiej Niżnej. W domu odnaleziono ciała matki i syna

    Służby otrzymały informację o tragedii od rodziny zmarłych. To jej członkowie odnaleźli ciała po tym, jak przez dłuższy czas ze zmarłymi nie udawało się nawiązać kontaktu.

    Policja zabezpieczyła posesję i dom jednorodzinny, w którym znaleziono ciała. Na miejscu pracowała, grupa dochodzeniowo-śledcza, której zadaniem było zgromadzenie na miejscu dowodów pozwalających ustalić okoliczności śmierci.

