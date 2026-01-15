W skrócie We wsi Bańska Niżna w powiecie nowotarskim znaleziono ciała 81-letniej kobiety i jej 52-letniego syna.

Funkcjonariusze nie stwierdzili śladów obrażeń, w domu nie wykryto obecności czadu.

Policja wykluczyła udział osób trzecich, przyczyny śmierci zostaną ustalane w trakcie autopsji.

O śmierci policję powiadomiła rodzina zaniepokojona przedłużającym się brakiem kontaktu. Po udaniu się na miejsce funkcjonariusze odnaleźli w domu jednorodzinnym we wsi Bańska Niżna pod Nowym Targiem dwa ciała.

Rzecznik prasowy nowotarskiej policji potwierdził Interii, że zmarli to 81-letnia kobieta i jej 52-letni syn. Wstępnie funkcjonariusze wykluczyli zatrucie czadem - policjanci, którzy dotarli na miejsce, dysponowali detektorem.

- Okoliczności śmierci zostaną wyjaśnione podczas autopsji - przekazał asp.szt. Łukasz Burek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Oficer prasowy potwierdził, że udział osób trzecich został wykluczony. Na ciałach nie odnaleziono także żadnych śladów obrażeń.

Służby otrzymały informację o tragedii od rodziny zmarłych. To jej członkowie odnaleźli ciała po tym, jak przez dłuższy czas ze zmarłymi nie udawało się nawiązać kontaktu.

Policja zabezpieczyła posesję i dom jednorodzinny, w którym znaleziono ciała. Na miejscu pracowała, grupa dochodzeniowo-śledcza, której zadaniem było zgromadzenie na miejscu dowodów pozwalających ustalić okoliczności śmierci.

