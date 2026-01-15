Tragiczne odkrycie na Podhalu. Znaleziono ciała matki i syna
We wsi Bańska Niżna w powicie nowotarskim odnaleziono ciała dwóch osób - 81-letniej kobiety i jej 52-letniego syna. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu asp.szt. Łukasz Burek potwierdził Interii, że wykluczono udział osób trzecich, na ciałach nie znaleziono śladów obrażeń. Przyczyny śmierci zostaną wyjaśnione.
W skrócie
- We wsi Bańska Niżna w powiecie nowotarskim znaleziono ciała 81-letniej kobiety i jej 52-letniego syna.
- Funkcjonariusze nie stwierdzili śladów obrażeń, w domu nie wykryto obecności czadu.
- Policja wykluczyła udział osób trzecich, przyczyny śmierci zostaną ustalane w trakcie autopsji.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
O śmierci policję powiadomiła rodzina zaniepokojona przedłużającym się brakiem kontaktu. Po udaniu się na miejsce funkcjonariusze odnaleźli w domu jednorodzinnym we wsi Bańska Niżna pod Nowym Targiem dwa ciała.
Rzecznik prasowy nowotarskiej policji potwierdził Interii, że zmarli to 81-letnia kobieta i jej 52-letni syn. Wstępnie funkcjonariusze wykluczyli zatrucie czadem - policjanci, którzy dotarli na miejsce, dysponowali detektorem.
- Okoliczności śmierci zostaną wyjaśnione podczas autopsji - przekazał asp.szt. Łukasz Burek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.
Oficer prasowy potwierdził, że udział osób trzecich został wykluczony. Na ciałach nie odnaleziono także żadnych śladów obrażeń.
Tragedia w Bańskiej Niżnej. W domu odnaleziono ciała matki i syna
Służby otrzymały informację o tragedii od rodziny zmarłych. To jej członkowie odnaleźli ciała po tym, jak przez dłuższy czas ze zmarłymi nie udawało się nawiązać kontaktu.
Policja zabezpieczyła posesję i dom jednorodzinny, w którym znaleziono ciała. Na miejscu pracowała, grupa dochodzeniowo-śledcza, której zadaniem było zgromadzenie na miejscu dowodów pozwalających ustalić okoliczności śmierci.