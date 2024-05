Tragiczne doniesienia z Małopolski. Nie żyją dwie dziewczynki

Do tragicznego odkrycia doszło w miejscowości Wola Szczucińska w Małopolsce .

- Policja z Dąbrowy Tarnowskiej dostała w piątek rano zawiadomienie, że mogło dojść do tragedii. Policjanci weszli na prywatną posesję i za domem, w dogasającym ognisku znaleźli ludzkie szczątki - powiedziała w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podinsp. Katarzyna Cisło

Według informacji z KWP w Krakowie "wszystko wskazuje na to, że są to szczątki dwóch dziewczynek w wieku trzy i pięć lat, które mieszkały na tej posesji". - Najprawdopodobniej do ich śmierci przyczyniała się mieszkająca tam 40-letnia kobieta - matka tych dzieci - przekazała Interii policjantka. - Szczątki zostaną skierowane na sekcje w celu zbadania mechanizmu oraz przyczyny zgonu - dodała.