W skrócie W sobotę około godz. 15. na Rynku Głównym w Krakowie doszło do strzelaniny, w której zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę w mieście po tragicznych wydarzeniach, co wpłynęło na decyzje lokalnych instytucji kultury.

Wiele krakowskich teatrów, muzeów i kin, w tym Stary Teatr, Filharmonia Krakowska oraz Cricoteka, odwołało zaplanowane spektakle, koncerty i wernisaże.

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W sobotę około godziny 15. mężczyzna jadący samochodem przez Rynek Główny w Krakowie zaczął strzelać do przypadkowych osób. Sześć z nich zginęło, a kilkanaście jest rannych. Sprawca został zatrzymany.

Zaplanowane na sobotni wieczór spektakle Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zostały odwołane, a kasy są zamknięte - poinformowano na platformie społecznościowej krakowskiej placówki.

"Jesteśmy zdruzgotani i wstrząśnięci dzisiejszymi tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar, ich bliskimi oraz wszystkimi osobami poszkodowanymi. Nasze myśli są dziś z nimi" - napisali pracownicy teatru.

Muzea i kina się zamykają. Reakcja na strzelaninę w Krakowie

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników i zwiedzających, Muzeum Krakowa zamknęło do końca dnia oddziały: Pałac Krzysztofory, Rynek Podziemny oraz Wieżę Ratuszową.

Odwołane zostały także wszystkie seanse filmowe zaplanowane w Kinie Studyjnym Sfinks od 8 do 10 listopada 2026 r. "Łączymy się w bólu z bliskimi ofiar tragedii oraz wszystkimi osobami dotkniętymi tym wydarzeniem" - napisał Ośrodek Kultury Norwida w portalu społecznościowym.

W związku ze strzelaniną przy Rynku Głównym spektakl oraz wszystkie seanse odwołały Kino Kijów oraz Kino Pod Baranami. "Łączymy się w żalu z rodzinami ofiar dzisiejszego ataku oraz całą społecznością naszego miasta" - zaznaczono.

Strzelanina w Krakowie. Prezydent Gibała ogłosił żałobę

"W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Krakowie, oraz ogłoszoną przez prezydenta miasta Krakowa Łukasza Gibałę żałobą, informujemy, że wszystkie niedzielne i wtorkowe spektakle w Teatrze Groteska zostają odwołane - poinformował krakowski teatr. - Wszystkim osobom dotkniętym tragedią składamy wyrazy głębokiego współczucia".

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK złożyło "wyrazy szczerego współczucia rodzinom i bliskim osób, które straciły życie".

"W obliczu tej tragedii nasze myśli kierujemy ku rodzinom ofiar i ich bliskim, którym składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Osobom poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do funkcjonariuszy Policji, ratowników medycznych, strażaków oraz wszystkich służb, które z zaangażowaniem i poświęceniem niosły pomoc oraz czuwały nad bezpieczeństwem mieszkańców. W tych bolesnych chwilach łączymy się w żałobie i solidarności ze wszystkimi, których dotknęła ta tragedia" - napisali dyrekcja i pracownicy Muzeum Narodowego w Krakowie.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" podało w portalu społecznościowym: "W związku z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło 7 listopada w Krakowie, podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich zajęć zaplanowanych na 8 listopada, a także wernisażu wystawy 'Eiko Ishioka. Kim jestem?', który miał odbyć się 10 listopada. Jednocześnie informujemy, że muzeum pozostaje otwarte dla zwiedzających. Wystawę 'Eiko Ishioka. Kim jestem?' będzie można oglądać od 11 listopada, od godziny 10. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ofiar. Nasze myśli są również z osobami poszkodowanymi i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia".

Kraków. Instytucje kultury zamknięte po tragedii na Rynku Głównym

Planowane wydarzenia odwołał także Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka". "Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników i zwiedzających Cricoteka zamyka się do końca dnia. Dzisiejszy koncert w ramach Sacrum Profanum jest odwołany" - poinformowano.

Odwołany został również koncert symfoniczny z udziałem Bohdana Lutsa i Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod batutą Michała Klauzy, a także poprzedzające go spotkanie Dyskusyjnego Klubu Muzycznego. "Jesteśmy głęboko wstrząśnięci dzisiejszą tragedią. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i ich bliskimi, kierując myśli również ku osobom rannym oraz wszystkim, których dotknęły te dramatyczne wydarzenia. O szczegółach dotyczących zwrotu biletów poinformujemy w osobnym komunikacie" - napisano w komunikacie Filharmonii im. Karola Szymanowskiego.

Do tragicznych sobotnich wydarzeń odniósł się także Teatr im. Juliusza Słowackiego. "Właśnie zdarzyła się w Krakowie niewyobrażalna, straszna tragedia. Tragedia, która nikogo nie powinna pozostawić obojętnym, godząca w nasze poczucie bezpieczeństwa. Zginęli ludzie, inni ludzie są ranni. Łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar oraz życzymy szybkiego powrotu do zdrowia osobom rannym" - napisano w opublikowanym na platformie społecznościowej komunikacie.



