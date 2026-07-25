Tragedia we Frydrychowicach. Nie żyje 67-latka, która wpadła do studni

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Nie żyje 67-letnia kobieta, która w miejscowości Frydrychowice w powiecie wadowickim wpadła do studni - podała policja. Kobietę wydobyła na powierzchnię rodzina, jednak resuscytacja podjęta najpierw przez strażaków, a następnie zespół ratownictwa medycznego nie przyniosła skutku. Policja pod nadzorem prokuratura wyjaśnia okoliczności zajścia.

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Strażak PSP schodzący po drabinie do studni
Nie żyje 67-latka, która wpadła do studni w Frydrychowicach w powiecie wadowickim (zdj. ilustracyjne).Marek Maliszewski Reporter

W skrócie

  • W miejscowości Frydrychowice w powiecie wadowickim do studni wpadła 67-letnia kobieta i zmarła pomimo prób ratunku.
  • Kobieta została wydobyta na powierzchnię przez rodzinę, następnie resuscytację prowadzili strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego.
  • Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.
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Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około godziny 13.00 w Frydrychowicach w powiecie wadowickim.

- Kobieta w wieku 67 lat wpadła do studni o wymiarach 60 na 40 cm. Poszkodowaną zdołali wydobyć członkowie rodziny - powiedział kapitan Hubert Ciepły, Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

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Frydrychowice. 67-latka wpadła do studni, kobieta nie żyje

Po wydobyciu kobiety podjęto natychmiast próby przywrócenia funkcji życiowych 67-latki.

- Strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, stwierdzono zgon kobiety - przekazał kpt. Ciepły.

W działaniach brało udział ponad 20 strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratura.

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