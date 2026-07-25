Tragedia we Frydrychowicach. Nie żyje 67-latka, która wpadła do studni
Nie żyje 67-letnia kobieta, która w miejscowości Frydrychowice w powiecie wadowickim wpadła do studni - podała policja. Kobietę wydobyła na powierzchnię rodzina, jednak resuscytacja podjęta najpierw przez strażaków, a następnie zespół ratownictwa medycznego nie przyniosła skutku. Policja pod nadzorem prokuratura wyjaśnia okoliczności zajścia.
W skrócie
- W miejscowości Frydrychowice w powiecie wadowickim do studni wpadła 67-letnia kobieta i zmarła pomimo prób ratunku.
- Kobieta została wydobyta na powierzchnię przez rodzinę, następnie resuscytację prowadzili strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego.
- Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około godziny 13.00 w Frydrychowicach w powiecie wadowickim.
- Kobieta w wieku 67 lat wpadła do studni o wymiarach 60 na 40 cm. Poszkodowaną zdołali wydobyć członkowie rodziny - powiedział kapitan Hubert Ciepły, Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Frydrychowice. 67-latka wpadła do studni, kobieta nie żyje
Po wydobyciu kobiety podjęto natychmiast próby przywrócenia funkcji życiowych 67-latki.
- Strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, stwierdzono zgon kobiety - przekazał kpt. Ciepły.
W działaniach brało udział ponad 20 strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratura.