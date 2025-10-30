Tragedia w Zakopanem. Kiedy go znaleźli, było za późno
76-letni mężczyzna zginął po wyjściu na grzyby w rejonie Gubałówki w Zakopanem. Zniknięcie grzybiarza zgłosiła zaniepokojona rodzina. W szeroko zakrojone działania poszukiwawcze włączono kilkadziesiąt osób, pojazdy ratownicze, quady, drony z termowizją oraz psy tropiące. Mimo podjęcia działań ratowniczych życia mężczyzny nie udało się uratować.

76-letni grzybiarz został odnaleziony dzięki wykorzystaniu policyjnych dronów z termowizją. To właśnie operator takiego urządzenia zauważył mężczyznę leżącego na jednej z polan.
W to miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji. Pomimo podjętej akcji ratowniczej nie zdołano uratować życia 76-latka.
Łącznie w działania poszukiwawcze w rejonie Gubałówki zaangażowało się kilkadziesiąt osób, a także pojazdy ratownicze, quady, drony z termowizją oraz psy tropiące.
Zakopane. 76-letni grzybiarz zaginął w regionie Gubałówki
Zaginięcie 76-letniego grzybiarza policji zgłosiła rodzina w środę wieczorem. Początkowo jego bliscy prowadzili poszukiwania na własną rękę, ale zapadający zmrok i spodziewane niskie temperatury skłoniły ich do powiadomienia odpowiednich służb.
W akcji poszukiwawczej wzięli odział policjanci, strażacy, ratownicy TOPR, ratownicy Podhalańskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, druhowie OSP i wolontariusze. Cała akcja była koordynowana przez tatrzańską policję.
Ostatecznie to operator policyjnego drona zauważył mężczyznę leżącego na jednej z polan. W to miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji. Pomimo podjętej akcji ratowniczej nie zdołano uratować życia 76-latka.
Na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ciało do dalszych badań. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.