Tragedia w Zakopanem. Kiedy go znaleźli, było za późno

76-letni mężczyzna zginął po wyjściu na grzyby w rejonie Gubałówki w Zakopanem. Zniknięcie grzybiarza zgłosiła zaniepokojona rodzina. W szeroko zakrojone działania poszukiwawcze włączono kilkadziesiąt osób, pojazdy ratownicze, quady, drony z termowizją oraz psy tropiące. Mimo podjęcia działań ratowniczych życia mężczyzny nie udało się uratować.

Grzybiarz został odnaleziony dzięki użyciu drona
Grzybiarz został odnaleziony dzięki użyciu drona Komenda Powiatowa Policji w Zakopanemmateriał zewnętrzny

  • Rodzina zgłosiła zaginięcie 76-latka, który wybrał się na grzyby w okolice Gubałówki.
  • W poszukiwania zaangażowano służby ratunkowe, policję, quady, drony z termowizją i psy tropiące.
  • Mimo szeroko zakrojonej akcji ratowniczej mężczyzny nie udało się uratować.
76-letni grzybiarz został odnaleziony dzięki wykorzystaniu policyjnych dronów z termowizją. To właśnie operator takiego urządzenia zauważył mężczyznę leżącego na jednej z polan.

W to miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji. Pomimo podjętej akcji ratowniczej nie zdołano uratować życia 76-latka.

Łącznie w działania poszukiwawcze w rejonie Gubałówki zaangażowało się kilkadziesiąt osób, a także pojazdy ratownicze, quady, drony z termowizją oraz psy tropiące.

    Zakopane. 76-letni grzybiarz zaginął w regionie Gubałówki

    Zaginięcie 76-letniego grzybiarza policji zgłosiła rodzina w środę wieczorem. Początkowo jego bliscy prowadzili poszukiwania na własną rękę, ale zapadający zmrok i spodziewane niskie temperatury skłoniły ich do powiadomienia odpowiednich służb.

    W akcji poszukiwawczej wzięli odział policjanci, strażacy, ratownicy TOPR, ratownicy Podhalańskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, druhowie OSP i wolontariusze. Cała akcja była koordynowana przez tatrzańską policję.

    Ostatecznie to operator policyjnego drona zauważył mężczyznę leżącego na jednej z polan. W to miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji. Pomimo podjętej akcji ratowniczej nie zdołano uratować życia 76-latka.

    Na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ciało do dalszych badań. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

