W skrócie Turysta zginął po upadku ze 100-metrowej skalnej ściany w Tatrach.

Wypadek widziało wielu turystów, którzy zawiadomili służby ratunkowe i na miejsce przybył śmigłowiec TOPR.

Tatrzański Park Narodowy przypomina o zasadach bezpieczeństwa, zakazie biwakowania i ograniczeniach nocnych na szlakach.

Turysta, poruszający się samotnie na nieoznakowanym fragmencie grani pomiędzy Wrotami Chałubińskiego a Szpiglasową Przełęczą, zginął po upadku z około 100-metrowej skalnej ściany - poinformował w czwartek dyżurny ratownik TOPR.

Wypadek był widziany przez wielu turystów przemierzających popularny odcinek szlaku pomiędzy Morskim Okiem a Szpiglasową Przełęczą, potocznie nazywanym "ceprostradą". To właśnie ci przypadkowi świadkowie zawiadomili służby ratunkowe.

Tatry. Na miejscu wypadku zadysponowano śmigłowiec

- Otrzymaliśmy całą serię zgłoszeń od turystów, którzy naocznie widzieli upadek mężczyzny. Na miejsce zadysponowaliśmy śmigłowiec ratowniczy, jednak niestety turysta nie przeżył upadku. Spadł około 100 metrów stromą, skalną ścianą - przekazał ratownik dyżurny TOPR.

Ciało mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

Ratownik dodał, że użyty do akcji śmigłowiec TOPR, w którym dwa dni temu wykryto usterkę techniczną, powrócił już do pełnej służby na tatrzańskim niebie.

Tatry biją rekordy popularności. TPN przypomina zasady

Na szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) weszło w pierwszej połowie 2025 roku łącznie ponad dwa miliony osób. W samym czerwcu odnotowano ponad pół miliona turystów na terenie parku.

Największą popularnością wśród turystów w pierwszym półroczu cieszył się Kasprowy Wierch, na który kolejką linową wjechało 253 tys. 533 turystów. W kierunku Morskiego Oka z Palenicy Białczańskiej wyruszyło w tym czasie 240 tys. 784 osoby, a Dolinę Kościeliską odwiedziło 210 tys. 614 turystów.

Tatrzański Park Narodowy przypomina także o bezwzględnym zakazie biwakowania w górach. Łamanie tej zasady może skończyć się mandatem.

TPN zaznacza, że nie ma potrzeby, by turyści spędzali noc w górach, gdyż na terenie parku działa kilka schronisk turystycznych PTTK, w których można nocować, a sieć szlaków pozwala na powrót "do cywilizacji" z wielu miejsc.

We wpisie w mediach społecznościowych przypomniano również o innych ograniczeniach.

"Od 1 kwietnia do 30 listopada obowiązuje zakaz przebywania na terenie TPN od zmierzchu do świtu. Ograniczenie to pozwala zwierzętom swobodnie przemieszczać się między miejscami żerowania i odpoczynku" - czytamy. Nocą na szlakach, którymi w dzień chodzą ludzie, pojawiają się m.in. rysie, wilki i niedźwiedzie.

