Tragedia w Tatrach. Turysta odpadł ze skalnej ściany

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Turysta zginął po upadku z około 100-metrowej skalnej ściany - poinformował w czwartek dyżurny ratownik TOPR. Mężczyzna wędrował samotnie na nieoznakowanym fragmencie grani pomiędzy Wrotami Chałubińskiego a Szpiglasową Przełęczą. To pierwszy śmiertelny wypadek w Tatrach w czasie tegorocznych wakacji.

Tatry. Śmiertelny wypadek turysty
Tatry. Śmiertelny wypadek turystyMarcin Szkodzinski /Agencja FORUM

W skrócie

  • Turysta zginął po upadku ze 100-metrowej skalnej ściany w Tatrach.
  • Wypadek widziało wielu turystów, którzy zawiadomili służby ratunkowe i na miejsce przybył śmigłowiec TOPR.
  • Tatrzański Park Narodowy przypomina o zasadach bezpieczeństwa, zakazie biwakowania i ograniczeniach nocnych na szlakach.
Turysta, poruszający się samotnie na nieoznakowanym fragmencie grani pomiędzy Wrotami Chałubińskiego a Szpiglasową Przełęczą, zginął po upadku z około 100-metrowej skalnej ściany - poinformował w czwartek dyżurny ratownik TOPR.

Wypadek był widziany przez wielu turystów przemierzających popularny odcinek szlaku pomiędzy Morskim Okiem a Szpiglasową Przełęczą, potocznie nazywanym "ceprostradą". To właśnie ci przypadkowi świadkowie zawiadomili służby ratunkowe.

    Tatry. Na miejscu wypadku zadysponowano śmigłowiec

    - Otrzymaliśmy całą serię zgłoszeń od turystów, którzy naocznie widzieli upadek mężczyzny. Na miejsce zadysponowaliśmy śmigłowiec ratowniczy, jednak niestety turysta nie przeżył upadku. Spadł około 100 metrów stromą, skalną ścianą - przekazał ratownik dyżurny TOPR.

    Ciało mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

    Ratownik dodał, że użyty do akcji śmigłowiec TOPR, w którym dwa dni temu wykryto usterkę techniczną, powrócił już do pełnej służby na tatrzańskim niebie.

    Tatry biją rekordy popularności. TPN przypomina zasady

    Na szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) weszło w pierwszej połowie 2025 roku łącznie ponad dwa miliony osób. W samym czerwcu odnotowano ponad pół miliona turystów na terenie parku.

      Największą popularnością wśród turystów w pierwszym półroczu cieszył się Kasprowy Wierch, na który kolejką linową wjechało 253 tys. 533 turystów. W kierunku Morskiego Oka z Palenicy Białczańskiej wyruszyło w tym czasie 240 tys. 784 osoby, a Dolinę Kościeliską odwiedziło 210 tys. 614 turystów.

      Tatrzański Park Narodowy przypomina także o bezwzględnym zakazie biwakowania w górach. Łamanie tej zasady może skończyć się mandatem.

      TPN zaznacza, że nie ma potrzeby, by turyści spędzali noc w górach, gdyż na terenie parku działa kilka schronisk turystycznych PTTK, w których można nocować, a sieć szlaków pozwala na powrót "do cywilizacji" z wielu miejsc.

      We wpisie w mediach społecznościowych przypomniano również o innych ograniczeniach.

      "Od 1 kwietnia do 30 listopada obowiązuje zakaz przebywania na terenie TPN od zmierzchu do świtu. Ograniczenie to pozwala zwierzętom swobodnie przemieszczać się między miejscami żerowania i odpoczynku" - czytamy. Nocą na szlakach, którymi w dzień chodzą ludzie, pojawiają się m.in. rysie, wilki i niedźwiedzie.

