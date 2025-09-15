Tragedia w Tatrach. Śmierć turysty w rejonie Granatów

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Turysta zginął po upadku z tatrzańskiego szlaku w rejonie Granatów. Służby ostrzegają: w górach panują trudne warunki z powodu niedzielnych opadów. W zeszłym tygodniu w Tatrach Wysokich życie straciło trzech Polaków.

Czarna seria wypadków Tatrach. Nie żyje kolejny turysta
Czarna seria wypadków Tatrach. Nie żyje kolejny turystaPaweł Murzyn East News

Turysta spadł w Tatrach ze szlaku między Pośrednim a Skrajnym Granatem w stronę Doliny Buczynowej i poniósł śmierć na miejscu - poinformował w poniedziałek ratownik dyżurny TOPR. Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że po niedzielnych opadach deszczu górskie szlaki są mokre i śliskie. W odcinkach leśnych zalega błoto i tworzą się kałuże. Niektóre szlaki są miejscami podtopione.

Zobacz również:

Tragedia w słowackich Tatrach. Polka spadła z wysokości
Świat

Tragedia w słowackich Tatrach. Polka spadła na oczach turystów

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Tatry. Seria śmiertelnych wypadków na szlakach

    12 września w słowackich Tatrach zginęła 32-letnia turystka z Polski. Jej ciało odnaleźli ratownicy. Kobieta spadła z wysokości około 100 metrów i poniosła śmierć na miejscu.

    Dwa dni wcześniej, podczas wędrówki tzw. Batyżowiecką Próbą, inny polski turysta spadł ze skalnej ściany z wysokości 40 metrów. Mężczyzna zginął na miejscu.

    Natomiast 8 września doszło do pierwszego wypadku z tej tragicznej serii - w rejonie Koziej Przełęczy mężczyzna spadł z dużej wysokości. Jego upadek zauważyli wspinacze na Zamarłej Turni i natychmiast wezwali pomoc. Na miejsce przyleciał śmigłowiec TOPR, a ratownicy podjęli reanimację. Mimo 20 minut intensywnych prób lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

    W Tatrach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Od początku roku do początku września szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego odwiedziło blisko 4 mln osób, z czego ponad 1 mln tylko w sierpniu - poinformował TPN.

    Zobacz również:

    TOPR poinformowało o kolejnym tragicznym wypadku w górach
    Małopolskie

    Tragiczny wypadek nieopodal Koziej Przełęczy. Nie żyje turysta

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska
    "Wydarzenia": Co robić gdy wyje syrena? Nawet politycy mają z tym problemPolsat News

    Najnowsze