Tragedia w Tatrach. Doszło do śmiertelnego wypadku

Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek na Zamarłej Turni - informuje TOPR. Ratownicy, we współpracy ze swoimi słowackimi odpowiednikami, przetransportowali zwłoki taternika do Zakopanego. Dzień wcześniej doszło natomiast do awaryjnego lądowania śmigłowca TOPR.