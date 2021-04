36-latek z Tarnowa wyskoczył z płonącego mieszkania na dziewiątym piętrze. Mężczyzna nie żyje - podaje straż pożarna.

Zdjęcie Straż pożarna na miejscu zdarzenia /Polsat News

Do tragedii doszło w Wielką Sobotę, ok. godziny 21, w bloku przy ulicy Promiennej.

Strażacy zostali wezwani do pożaru. Na miejscu zastali siedzącego na parapecie mężczyznę, a za nim widać było płomienie.

- Strażacy krzyczeli do mężczyzny, żeby cofnął się do mieszkania. Ten nie reagował. W momencie wejścia do mieszkania mężczyzna skoczył - powiedział Polsat News bryg. Rafał Waśko z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.



- Strażacy, którzy przyjechali na miejsce zaraz po zgłoszeniu musieli siłowo wchodzić do mieszkania, wyważając drzwi. Ciężko powiedzieć, czemu mężczyzna podjął taką decyzję - oznajmił z kolei asp. szt. Paweł Klimek z Komendy Policji w Tarnowie.

Przyczyny zdarzenia wyjaśni śledztwo. Mężczyzna prawdopodobnie podpalił mieszkanie i popełnił samobójstwo - informuje polsatnews.pl.