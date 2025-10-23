Tragedia w Małopolsce. Strażak z OSP zginął pod kołami bmw
Nie żyje strażak Ochotniczej Straży Pożarnej Krzysztof Marciniszyn. Mężczyzna został potrącony przez kierującego samochodem marki BMW w Wielowsi (woj. małopolskie). Mimo natychmiastowej reanimacji życia druha nie udało się uratować. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności tragedii.
W skrócie
- Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej Krzysztof Marciniszyn zginął tragicznie w wyniku potrącenia przez samochód bmw w Wielowsi w Małopolsce.
- Natychmiastowa akcja ratunkowa niestety nie przyniosła skutku, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności wypadku.
- Lokalna społeczność i jednostka OSP żegnają zmarłego druha, podkreślając jego zaangażowanie i poświęcenie dla innych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Na ulicy Kotków w miejscowości Wielowieś w Małopolsce kierowca samochodu marki BMW potrącił pieszego. Mimo natychmiastowej reakcji świadków, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Tragiczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje strażak OSP Krzysztof Marciniszyn
"Z ogromnym smutkiem informujemy, że ofiarą wypadku okazał się druh z jednostki OSP. To tragiczne wydarzenie dotknęło całą naszą strażacką rodzinę" - przekazano w komunikacie PSP Gliwice.
W działaniach na miejscu uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego,
Jak poinformowała gliwicka policja, pracują oni pod nadzorem prokuratora, by ustalić dokładne okoliczności tragedii, do której doszło w środę wieczorem.
Nie żyje strażak OSP. "Zawsze chętny, by nieść pomoc innym"
Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi we wpisie w mediach społecznościowych pożegnała swojego druha:
"Z głębokim smutkiem informujemy, że dzisiaj, w dniu 22 października 2025 roku, w skutek tragicznego wypadku na wieczną służbę odszedł nasz druh śp. Krzysztof Marciniszyn. Druh Krzysztof był oddany swojej strażackiej pasji, zawsze chętny, by nieść pomoc innym. Jego poświęcenie i zaangażowanie pozostanie zawsze w naszej pamięci".
Pod wpisem pojawiły się kondolencje od mieszkańców całego regionu.