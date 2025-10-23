W skrócie Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej Krzysztof Marciniszyn zginął tragicznie w wyniku potrącenia przez samochód bmw w Wielowsi w Małopolsce.

Natychmiastowa akcja ratunkowa niestety nie przyniosła skutku, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności wypadku.

Lokalna społeczność i jednostka OSP żegnają zmarłego druha, podkreślając jego zaangażowanie i poświęcenie dla innych.

Na ulicy Kotków w miejscowości Wielowieś w Małopolsce kierowca samochodu marki BMW potrącił pieszego. Mimo natychmiastowej reakcji świadków, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje strażak OSP Krzysztof Marciniszyn

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że ofiarą wypadku okazał się druh z jednostki OSP. To tragiczne wydarzenie dotknęło całą naszą strażacką rodzinę" - przekazano w komunikacie PSP Gliwice.

W działaniach na miejscu uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego,

Jak poinformowała gliwicka policja, pracują oni pod nadzorem prokuratora, by ustalić dokładne okoliczności tragedii, do której doszło w środę wieczorem.

Nie żyje strażak OSP. "Zawsze chętny, by nieść pomoc innym"

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi we wpisie w mediach społecznościowych pożegnała swojego druha:

"Z głębokim smutkiem informujemy, że dzisiaj, w dniu 22 października 2025 roku, w skutek tragicznego wypadku na wieczną służbę odszedł nasz druh śp. Krzysztof Marciniszyn. Druh Krzysztof był oddany swojej strażackiej pasji, zawsze chętny, by nieść pomoc innym. Jego poświęcenie i zaangażowanie pozostanie zawsze w naszej pamięci".

Pod wpisem pojawiły się kondolencje od mieszkańców całego regionu.

