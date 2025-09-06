Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 14 przy ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie. Jak przekazał Interii asp. Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie, pięcioletni chłopiec poruszał się dziecięcym rowerkiem.

Wraz z rodzicami przechodził przez jezdnię, prawdopodobnie przez przejście dla pieszych. W pewnym momencie wpadł pod nadjeżdżający autobus.

Chrzanów. Tragiczny wypadek pięcioletniego chłopca

Na miejsce wezwano służby, w tym strażaków, którzy udzielili pierwszej pomocy i podjęli się reanimacji chłopca, którą następnie kontynuowali ratownicy.

- Gdy przybyli strażacy, dziecko było nieprzytomne - poinformował nas mł. bryg. Piotr Bębenek z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

W związku z kondycją pięciolatka, wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Dziecko w stanie zagrożenia życia zostało przetransportowane do szpitala w Krakowie - powiadomił asp. Izdebski.

W czasie lądowania helikoptera, chłopiec wciąż był nieprzytomny. Jak ustaliła Dominika Orzeł z Polsat News, pomimo wysiłków lekarzy, dziecko zmarło w szpitalu.

Na miejscu zdarzenia trwają działania policji. Obecny jest również prokurator.

