Tragedia w Małopolsce. Pięciolatek potrącony przez autobus

Paweł Sekmistrz

Aktualizacja

Pięcioletni chłopiec został potrącony przez autobus w Chrzanowie (woj. małopolskie). Do zdarzenia doszło, gdy przejeżdżał rowerkiem przez jezdnię w towarzystwie rodziców. Nieprzytomne dziecko zostało przetransportowane helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 14 przy ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie. Jak przekazał Interii asp. Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie, pięcioletni chłopiec poruszał się dziecięcym rowerkiem.

Wraz z rodzicami przechodził przez jezdnię, prawdopodobnie przez przejście dla pieszych. W pewnym momencie wpadł pod nadjeżdżający autobus.

Chrzanów. Tragiczny wypadek pięcioletniego chłopca

Na miejsce wezwano służby, w tym strażaków, którzy udzielili pierwszej pomocy i podjęli się reanimacji chłopca, którą następnie kontynuowali ratownicy.

    - Gdy przybyli strażacy, dziecko było nieprzytomne - poinformował nas mł. bryg. Piotr Bębenek z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

    W związku z kondycją pięciolatka, wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Dziecko w stanie zagrożenia życia zostało przetransportowane do szpitala w Krakowie - powiadomił asp. Izdebski.

    W czasie lądowania helikoptera, chłopiec wciąż był nieprzytomny. Jak ustaliła Dominika Orzeł z Polsat News, pomimo wysiłków lekarzy, dziecko zmarło w szpitalu.

    Na miejscu zdarzenia trwają działania policji. Obecny jest również prokurator.

