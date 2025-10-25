Tragedia w Małopolsce. 40-latek nie żyje, dramatyczna akcja służb

Nie żyje 40-letni kierowca osobówki, którego auto zderzyło się z ciężarówką. Do wypadku doszło w sobotę na drodze krajowej nr 94 w małopolskim Bodzanowie. Jak przekazała straż pożarna, "w chwili przybycia służb, mężczyzna był nieprzytomny, bez funkcji życiowych, uwięziony w pojeździe".