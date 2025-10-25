Tragedia w Małopolsce. 40-latek nie żyje, dramatyczna akcja służb
Nie żyje 40-letni kierowca osobówki, którego auto zderzyło się z ciężarówką. Do wypadku doszło w sobotę na drodze krajowej nr 94 w małopolskim Bodzanowie. Jak przekazała straż pożarna, "w chwili przybycia służb, mężczyzna był nieprzytomny, bez funkcji życiowych, uwięziony w pojeździe".
W skrócie
Na drodze krajowej nr 94 w Bodzanowie doszło do tragicznego wypadku.
Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, kierowca osobówki został uwięziony w pojeździe.
Akcja ratownicza nie uratowała życia 40-letniego mężczyzny, który zmarł na miejscu.
Do tragicznego zdarzania doszło na drodze krajowej nr 94 w Bodzanowie (woj. małopolskie) na odcinku Kraków-Bochnia.
Jak przekazał Interii mł. kpt. Hubert Ciepły, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
Tragiczny wypadek w Bodzanowie. Mężczyzna uwięziony w pojeździe
"Kierowca osobówki w chwili przybycia strażaków był nieprzytomny, bez funkcji życiowych, uwięziony w pojeździe " - podał w komunikacie rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Do wydobycia poszkodowanego z pojazdu strażacy użyli specjalistycznego sprzętu.
"Wykonano dostęp przy użyciu narzędzi hydraulicznych 40-letniego mężczyznę przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który stwierdził zgon" - informował strażak.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej i lądował śmigłowiec LPR.