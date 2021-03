Tragedia w Kozłowie. Sprawca usłyszał zarzuty

42-latek, doprowadzony w poniedziałek do prokuratury w Miechowie, usłyszał zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa, spowodowania obrażeń ciała. W sobotę zaatakował on swojego 13-letniego syna i jego 10-letniego kolegę oraz swoją byłą partnerkę. Młodszy chłopiec nie żyje.

Blok w Kozłowie, w którym doszło do tragedii

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w domu byłej partnerki 42-latka w gminie Kozłów (pow. miechowski). Mężczyznę do domu wpuścił nastoletni syn pary; był tam także młodszy chłopiec z sąsiedztwa. Według relacji policji mężczyzna metalową pałką pobił 10-latka i swojego 13-letniego syna. Zaatakował też matkę 13-latka, która wróciła do mieszkania.

W skutek pobicia 10-latek zmarł, mimo akcji ratunkowej. Starszego chłopca w stanie ciężkim śmigłowcem przetransportowano do Krakowa; kobieta również trafiła do szpitala.

Napastnik zabił także psa, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. W momencie zatrzymania próbował okaleczyć się nożem.

Sprawę przekazano prokuraturze okręgowej

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko, prokuratura w Miechowie postawiła napastnikowi zarzut zabójstwa 10-latka, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń u syna, usiłowania zabójstwa i spowodowania obrażeń u byłej partnerki. Dodatkowo zarzut znęcania się nad zwierzętami za zabicie psa.

Według Hnatki, podejrzany przyznał się do wszystkich tych czynów. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Sprawa - ze względu na wagę zarzutów - została przekazana do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

