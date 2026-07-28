Tragedia w drodze na Rysy. Nie żyje zagraniczny turysta
Zagraniczny turysta zginął w drodze na Rysy - przekazało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jak poinformowali ratownicy, u mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Jego życia nie udało się uratować mimo szybkiej reakcji świadków, a potem TOPR. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.
W skrócie
- Na szlaku na Rysy doszło do nagłego zatrzymania krążenia u zagranicznego turysty, który zmarł pomimo reanimacji i pomocy ratowników TOPR.
- Szlaki w Tatrach po opadach deszczu są bardzo śliskie, a warunki utrudniała również ograniczona widoczność spowodowana niskim pułapem chmur.
- W ostatnich tygodniach i miesiącach odnotowano w Tatrach kilka śmiertelnych wypadków, w tym poślizgnięcia i upadki z dużych wysokości po stronie polskiej i słowackiej.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Tragiczne zdarzenie miało miejsce na szlaku na Rysy, gdzie u zagranicznego turysty doszło do nagłego zatrzymania krążenia.
Mimo szybkiego podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków oraz zaawansowanych zabiegów medycznych prowadzonych przez ratowników TOPR życia mężczyzny nie udało się uratować.
Jego ciało i towarzyszącego mu podczas wycieczki partnera ewakuowano śmigłowcem do Zakopanego - poinformował ratownik dyżurny TOPR Kamil Suder.
Tatry. Tragiczny incydent pod Rysami, nie żyje turysta
Szlak na Rysy od polskiej strony prowadzi od Morskiego Oka przez Czarny Staw pod Rysami, a następnie stromym, skalnym terenem z ubezpieczeniami w postaci łańcuchów. To jedna z najtrudniejszych znakowanych tras w polskich Tatrach.
Na Rysy można też dostać się od strony słowackiej - szlak prowadzi ze Szczyrbskiego Jeziora przez Dolinę Mięguszowiecką, Popradzki Staw i Przełęcz Waga. Słowacki wierzchołek Rysów ma 2501 m n.p.m.
Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach po poniedziałkowych opadach deszczu są trudne. Mokre skały sprawiają, że na stromych odcinkach jest bardzo ślisko. We wtorek przed południem Tatry były spowite niskim pułapem chmur ograniczającym widoczność. W godzinach popołudniowych pogoda się poprawiła i w górach pojawiło się słońce.
Zakopane. Trudne warunki w Tatrach, jest apel TPN
Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o dostosowanie wyboru tras do aktualnych warunków, odpowiednie przygotowanie oraz sprawdzanie prognoz pogody przed wyjściem w góry. W wyższych partiach Tatr, szczególnie na eksponowanych odcinkach, nawet przy pozornie dobrych warunkach łatwo o poślizgnięcie i upadek.
Wtorkowy wypadek to kolejny z serii tragicznych incydentów, do których w ostatnich tygodniach i miesiącach doszło w polskich i słowackich Tatrach. W sobotę 21-letni Polak zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji.
Dwaj polscy taternicy planowali tam wejść na szczyt Wysokiej. W górach było jednak ślisko - Polacy zmienili plany i zawrócili przy charakterystycznym fragmencie grani - Kogutku. Jeden z Polaków poślizgnął się i runął z wysokości 150 metrów.
13 lipca z kolei HZS (słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe) poinformowało o śmierci polskiego turysty po upadku z Czarnego Szczytu. 40-latek zginął po upadku z wysokości 200 metrów. Na początku czerwca po upadku z dużej wysokości na Rysach życie stracił turysta, a towarzysząca mu kobieta odniosła poważne obrażenia.