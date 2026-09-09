Tragedia na Zakrzówku. Mężczyzna spadł z wysokości

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Około 60-letni mężczyzna upadł z kilkunastu metrów na półkę skalną nad zalewem Zakrzówek w Krakowie. Mimo wysiłków służb jego życia nie udało się uratować - przekazała Interii straż pożarna.

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Zalew Zakrzówek z platformami kąpielowymi, ludzie w wodzie, otoczenie drzew i skał.
Tragedia na Zakrzówku. Mężczyzna upadł na półkę skalną (zdj. ilustracyjne)aaAA/ABACA / Abaca PressAgencja FORUM

W skrócie

  • Około 60-letni mężczyzna spadł z kilkunastu metrów na półkę skalną przy zalewie Zakrzówek w Krakowie i mimo akcji ratunkowej nie przeżył.
  • Strażacy i ratownicy WOPR prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, ale zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny.
  • Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz kąpieli poza wyznaczonymi nieckami i godzinami działania ze względu na duże głębokości akwenu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 10.

Jak przekazał Interii rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiej PSP w Krakowie Hubert Ciepły, mężczyzna w wieku około 60 lat spadł na skalną półkę nad Zakrzówkiem z wysokości kilkunastu metrów.

- Na miejscu strażacy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową razem z ratownikami WOPR oraz ratownikami medycznymi. Niestety, pomimo podjętych działań, Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon mężczyzny - poinformował strażak.

Kraków. Tragedia na Zakrzówku. Nie żyje mężczyzna

W działaniach oprócz sił WOPR uczestniczyły dwa pojazdy Straży Pożarnej i ponad 10 strażaków.

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W miejscu, w którym doszło do tragedii, funkcjonuje kąpielisko, które po niedawnej metamorfozie stało się obleganą atrakcją stolicy Małopolski. Latem do dawnego kamieniołomu ustawiają się kolejki.

Choć w wyznaczonych porach kąpielisko jest strzeżone, kąpać się wolno wyłącznie w wyznaczonych nieckach basenowych i tylko w godzinach działania kąpieliska. Poza nimi obowiązuje zakaz kąpieli. 

Służby przypominają, że teren akwenu jest bardzo głęboki (miejscami około 30 m), dlatego pływanie poza strefą strzeżoną jest niebezpieczne.

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