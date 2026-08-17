W skrócie Podczas wesela w Wadowicach 38-letni mężczyzna, niebędący gościem imprezy, wszedł na salę, zachowywał się agresywnie i został obezwładniony przez policję.

Podczas policyjnej interwencji 38-latek stracił przytomność, a po przewiezieniu do szpitala zmarł. Interwencję policji zarejestrowano na nagraniu udostępnionym w sieci.

W związku ze zdarzeniem zatrzymano siedmiu uczestników wesela, a prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym.

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Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w jednym z hoteli w Wadowicach, gdzie w sobotę odbywało się przyjęcie weselne. 38-latek nie był zaproszonym gościem, ale był zameldowany w obiekcie.

W rozmowie z polsatnews.pl asp. Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji przekazała, że mężczyzna dziwnie się zachowywał, zaczepiał weselników, chciał wynosić alkohol, był natarczywy, agresywny, nie dało się go skłonić do wyjścia.

Wadowice. 38-latek wtargnął na wesele, interweniowała policja. Pojawiło się nagranie

Uczestnicy imprezy próbowali więc wyprowadzić 38-latka i wtedy wywiązała się bójka. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy. - Mężczyzna był agresywny wobec policji, bardzo pobudzony, założono mu kajdanki - relacjonowała asp. Zbroja-Zagórska.

W pewnym momencie 38-latek stracił przytomność. Asp. sztab. Agnieszka Petek, oficer prasowa komendy w Wadowicach, przekazała w poniedziałek polsatnews.pl, że doszło do tego, gdy mężczyzna był już obezwładniony.

- Policjanci przystąpili do reanimacji, przywrócono mu funkcje życiowe i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego, który przewiózł go do wadowickiego szpitala, gdzie niestety kilka godzin później zmarł - poinformowała asp. sztab. Petek.

W poniedziałek na facebookowym profilu wrzuc.info pojawiło się nagranie, na którym widać policyjną interwencję. Kobieta próbuje odciągnąć jednego z mężczyzn od powalonego na ziemię 38-latka, gdy funkcjonariusze oraz jeszcze jedna osoba przyciskają go do podłogi.

- Nie mogę oddychać, nie duś mnie - mówi obezwładniony. Na nagraniu słychać też weselników, którzy wzywają mężczyznę, by się uspokoił.

Dramatyczne zajście w Wadowicach. 38-latek zmarł, wszczęto śledztwo

Już w niedzielę policja informowała, że w związku ze sprawą zatrzymano siedmiu uczestników wesela. W poniedziałek podano, że to mężczyźni w wieku od 29 do 44 lat.

- Wstępnie przyjęto, że zdarzenie może stanowić pobicie ze skutkiem śmiertelnym, ale te osoby na razie są zatrzymane do sprawy i do wyjaśnienia. Zobaczymy, jak przebiegną przesłuchania, jaka będzie decyzja prokuratora i jaki będzie wynik sekcji - powiedziała Interii asp. sztab. Agnieszka Petek.

Tymczasem Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia, które prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym.

- Dopiero jak prokuratura w Wadowicach dostanie wyniki sekcji zwłok, przystąpi do czynności - albo do stawiania zarzutów i przesłuchiwania w charakterze podejrzanych, albo świadków. Śledztwo wszczęte jest o pobicie ze skutkiem śmiertelnym i w takim kierunku prowadzone są czynności - przekazał prokurator Tomasz Waszczuk.



