Tragedia w Zabierzowie. Dziecko wpadło do studni

Policja: Będziemy analizować sprawowanie opieki nad dziećmi

- Będziemy przesłuchiwać ewentualnych świadków tego zdarzenia, bo nie wiemy, czy ktoś widział, jak doszło do tego wypadku. Będziemy także bardzo drobiazgowo zastanawiać się nad sprawowaniem opieki nad dziećmi, czy było prawidłowe, czy doszło do jakichś zaniedbań. Na pewno będziemy też sprawdzać studnię - czy była dostatecznie zabezpieczona. Jak widać nie, bo małe dziecko dostało się do środka i wpadło do wody - wyjaśniła rzeczniczka.