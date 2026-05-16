W skrócie Od 25 do 29 maja droga do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta dla turystów z powodu remontu. Kursowanie e-busów oraz wozów konnych zostanie zawieszone.

W dniach 18-22 maja oraz 8-10 czerwca na remontowanym odcinku będą występować utrudnienia. Należy liczyć się z okresowym wstrzymywaniem przejścia, a elektryczne busy i wozy konne nie będą wtedy kursować.

Alternatywna trasa wydłuży drogę do Morskiego Oka o 1,5-2 godziny w jedną stronę.

Remont obejmie odcinek drogi od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza, w pobliżu odejścia czarnego szlaku na Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień.

Prace remontowe rozpoczną się już w poniedziałek 18 maja i potrwają etapami do 10 czerwca, ale trasa będzie czasowo otwierana.

W dniach 18-22 maja prowadzone będą roboty związane z frezowaniem nawierzchni

i ścinaniem poboczy. Droga pozostanie wtedy otwarta dla pieszych, jednak należy liczyć się z ruchem wahadłowym i okresowymi wstrzymaniami przejścia. Na tym etapie prac nie będą kursowały elektryczne busy ani wozy konne nad słynne tatrzańskie jezioro.

Największe utrudnienia zaplanowano na okres 25-29 maja. Wówczas, z powodu układania nowych warstw asfaltu, droga zostanie całkowicie zamknięta zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego. Turyści również nie będą mogli przejść odcinkiem między Łysą Polaną a Wodogrzmotami Mickiewicza w obu kierunkach.

Tatrzański Park Narodowy zaleca osobom planującym wycieczkę do Morskiego Oka przełożenie jej na termin po zakończeniu prac. Możliwe będzie jednak dojście do schronisk nad Morskim Okiem, w Dolinie Roztoki i Dolinie Pięciu Stawów trasą alternatywną - przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Rówień Waksmundzką. Trzeba jednak mieć na uwadze, że obejście wydłuży trasę wędrówki o około 1,5-2 godziny w jedną stronę.

W dniach 8-10 czerwca zaplanowano kolejny etap prac przy poboczach. Droga będzie wtedy dostępna dla pieszych, ale nadal nie będą kursowały nią "elektryki" ani transport konny.

TPN poinformował także, że parkingi w rejonie Łysej Polany pozostaną otwarte przez cały okres remontu. W dniach całkowitego zamknięcia drogi niedostępny będzie jednak parking na Palenicy Białczańskiej.

Park zastrzegł, że harmonogram robót jest uzależniony od warunków pogodowych i może ulec zmianie.

