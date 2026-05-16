TPN ostrzega turystów. Ważna trasa będzie czasowo zamknięta

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Od 25 do 29 maja droga do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta dla turystów w związku z remontem - poinformował Tatrzański Park Narodowy. W tym czasie nie będzie możliwości przejścia pieszo od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza, a kursy e-busów i transport konny będą zawieszone.

Parking przy drodze do Morskiego Oka. Ilustracja dla artykułu o zamkniętym odcinku szlaku z powodu prac remontowych.
Droga do Morskiego Oka zostanie tymczasowo zamknięta na czas prac remontowychPawel MurzynEast News

W skrócie

  • Od 25 do 29 maja droga do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta dla turystów z powodu remontu. Kursowanie e-busów oraz wozów konnych zostanie zawieszone.
  • W dniach 18-22 maja oraz 8-10 czerwca na remontowanym odcinku będą występować utrudnienia. Należy liczyć się z okresowym wstrzymywaniem przejścia, a elektryczne busy i wozy konne nie będą wtedy kursować.
  • Alternatywna trasa wydłuży drogę do Morskiego Oka o 1,5-2 godziny w jedną stronę.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Remont obejmie odcinek drogi od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza, w pobliżu odejścia czarnego szlaku na Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień.

Prace remontowe rozpoczną się już w poniedziałek 18 maja i potrwają etapami do 10 czerwca, ale trasa będzie czasowo otwierana.

Utrudnienia na drodze do Morskiego Oka. Będą dni całkowitego zamknięcia

W dniach 18-22 maja prowadzone będą roboty związane z frezowaniem nawierzchni
i ścinaniem poboczy. Droga pozostanie wtedy otwarta dla pieszych, jednak należy liczyć się z ruchem wahadłowym i okresowymi wstrzymaniami przejścia. Na tym etapie prac nie będą kursowały elektryczne busy ani wozy konne nad słynne tatrzańskie jezioro.

Największe utrudnienia zaplanowano na okres 25-29 maja. Wówczas, z powodu układania nowych warstw asfaltu, droga zostanie całkowicie zamknięta zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego. Turyści również nie będą mogli przejść odcinkiem między Łysą Polaną a Wodogrzmotami Mickiewicza w obu kierunkach.

Zobacz również:

Tatry. Silne opady śniegu i zagrożenie lawinami, TPN zamyka szlak do Morskiego Oka
Małopolskie

Zamknięto drogę na Morskie Oko. Służby ostrzegają, "zagrożenie lawinowe"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Tatrzański Park Narodowy zaleca osobom planującym wycieczkę do Morskiego Oka przełożenie jej na termin po zakończeniu prac. Możliwe będzie jednak dojście do schronisk nad Morskim Okiem, w Dolinie Roztoki i Dolinie Pięciu Stawów trasą alternatywną - przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Rówień Waksmundzką. Trzeba jednak mieć na uwadze, że obejście wydłuży trasę wędrówki o około 1,5-2 godziny w jedną stronę.

Alternatywna trasa i parkingi. TPN zastrzega możliwe zmiany

W dniach 8-10 czerwca zaplanowano kolejny etap prac przy poboczach. Droga będzie wtedy dostępna dla pieszych, ale nadal nie będą kursowały nią "elektryki" ani transport konny.

TPN poinformował także, że parkingi w rejonie Łysej Polany pozostaną otwarte przez cały okres remontu. W dniach całkowitego zamknięcia drogi niedostępny będzie jednak parking na Palenicy Białczańskiej.

Park zastrzegł, że harmonogram robót jest uzależniony od warunków pogodowych i może ulec zmianie.

Zobacz również:

Zdj. ilustracyjne. Żaby rozpoczynają coroczną wędrówkę w Gdańsku
Pomorskie

Wiosenne zjawisko w Gdańsku. Zamykają fragment ulicy

Patryk Idziak
Patryk Idziak
W rządzie pojawią się nowi wiceministrowie? „Konkretne kandydatury”INTERIA.PL

Najnowsze