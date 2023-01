"Nie ma co się dziwić, że takie ceny. Niektórzy klienci korzystający z usług tego pomieszczenia zachowują się jak bydło, nie trafiają gdzie trzeba. Ktoś to musi posprzątać, bo on tego nie zrobi. Dodam, że w domu to pewnie posprzątały po sobie. Niestety mentalność niektórych ludzi jest taka: co nie moje, to nie trzeba szanować" - zaznacza pani Anna.

Toaleta za 10 zł. Autor zdjęcia mówi o skrajności

Do publikacji odniósł się sam autor w jednym z komentarzy: "Muszę stwierdzić, że jest to skrajność, ale są knajpy, że jako klient masz darmową toaletę, ale są również takie, że jako klient musisz zapłacić 2 zł, wszystko z głową i nie ma co sobie psuć humoru. Wszystkiego dobrego, głowa do góry" - napisał Kapitan Tsubasa.

10 złotych za publiczną toaletę na Krupówkach to i tak mniej, niż ceny za szalety w gdańskich Stogach nad morzem. Podczas ubiegłych wakacji pewna para z Warszawy była zaskoczona kwotą zamieszczoną na drzwiach ogólnodostępnego WC.

Właściciel toalety życzył sobie - bagatela - 15 złotych od osoby. - Żona zapytała opiekuna, czy papier toaletowy jest ze złota - wspomina tamtą sytuację mężczyzna w rozmowie z Interią. Poprosił nas o zachowanie anonimowości. Pobierająca opłaty osoba odparła bez ogródek, że... nie. Jak się okazało, oprócz poczucia humoru, zabrakło też w tym przypadku pola do negocjacji.