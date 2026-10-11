W skrócie
- Prognozy wyborcze wskazują, że Łukasz Gibała może zostać prezydentem Krakowa, co wiązałoby się ze zmianą składu rady miasta.
- Po objęciu urzędu przez Gibałę jego mandat radnego przypadnie Zuzannie Piekarz, która zdobyła 1872 głosy w ostatnich wyborach.
- Przejęcie mandatu przez Piekarz spowoduje wzmocnienie koalicji Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w radzie miasta.
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Jeśli sondażowe wyniki wyborów w Krakowie potwierdzą się w oficjalnym komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej, Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem miasta. Sukces lidera stowarzyszenia "Kraków dla Mieszkańców" uruchomi jednak polityczną reakcję łańcuchową w radzie miasta.
Co ciekawe, jego wygrana osłabi jego własne zaplecze.
Wybory w Krakowie. Zuzanna Piekarz zastąpi Łukasza Gibałę
Łukasz Gibała w 2024 r. zdobył mandat radnego, który zgodnie z przepisami, wygaśnie automatycznie w momencie objęcia urzędu prezydenta.
W jego miejsce do rady wejdzie kolejna osoba z najlepszym wynikiem na tej samej liście w danym okręgu. Będzie to Zuzanna Piekarz, która w ostatnich wyborach uzyskała 1872 głosy.
Na tej roszadzie paradoksalnie zyska Lewica, a pośrednio także Koalicja Obywatelska, z którą tworzy ona większość w radzie.
W 2024 r. posłanka Daria Gosek-Popiołek (wówczas z Razem) poparła Gibałę w wyścigu prezydenckim, w zamian za co na listach jego komitetu znaleźli się działacze związani z jej środowiskiem, w tym właśnie Zuzanna Piekarz.
W międzyczasie Gosek-Popiołek opuściła Razem i dołączyła do Nowej Lewicy, a Piekarz została asystentką społeczną w jej biurze poselskim.
Oznacza to zmianę układu sił w 43-osobowej Radzie Miasta Krakowa. Dotychczas rządząca koalicja KO i Lewicy dysponuje 23 mandatami, PiS ma 12 radnych, komitet "Kraków dla Mieszkańców" - sześć, a dwie radne pozostają niezrzeszone. Przejęcie mandatu przez Piekarz wzmocni dotychczasową koalicję.
Wyniki wyborów w Krakowie. Sondaże exit poll
Według sondaży exit poll Łukasz Gibała z wynikami 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS) zwyciężył drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie.
Jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła z kolei 35,9 proc. i 39 proc. Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc. Z kolei według sondażu IPSOS - 44,7 proc.
Podczas popołudniowej konferencji prasowej Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, przekazał, że oficjalne wyniki wyborów podane zostaną około godz. 2-3 w nocy.