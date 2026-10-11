W skrócie Prognozy wyborcze wskazują, że Łukasz Gibała może zostać prezydentem Krakowa, co wiązałoby się ze zmianą składu rady miasta.

Po objęciu urzędu przez Gibałę jego mandat radnego przypadnie Zuzannie Piekarz, która zdobyła 1872 głosy w ostatnich wyborach.

Przejęcie mandatu przez Piekarz spowoduje wzmocnienie koalicji Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w radzie miasta.

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Jeśli sondażowe wyniki wyborów w Krakowie potwierdzą się w oficjalnym komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej, Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem miasta. Sukces lidera stowarzyszenia "Kraków dla Mieszkańców" uruchomi jednak polityczną reakcję łańcuchową w radzie miasta.

Co ciekawe, jego wygrana osłabi jego własne zaplecze.

Wybory w Krakowie. Zuzanna Piekarz zastąpi Łukasza Gibałę

Łukasz Gibała w 2024 r. zdobył mandat radnego, który zgodnie z przepisami, wygaśnie automatycznie w momencie objęcia urzędu prezydenta.

W jego miejsce do rady wejdzie kolejna osoba z najlepszym wynikiem na tej samej liście w danym okręgu. Będzie to Zuzanna Piekarz, która w ostatnich wyborach uzyskała 1872 głosy.

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Na tej roszadzie paradoksalnie zyska Lewica, a pośrednio także Koalicja Obywatelska, z którą tworzy ona większość w radzie.

W 2024 r. posłanka Daria Gosek-Popiołek (wówczas z Razem) poparła Gibałę w wyścigu prezydenckim, w zamian za co na listach jego komitetu znaleźli się działacze związani z jej środowiskiem, w tym właśnie Zuzanna Piekarz.

W międzyczasie Gosek-Popiołek opuściła Razem i dołączyła do Nowej Lewicy, a Piekarz została asystentką społeczną w jej biurze poselskim.

Oznacza to zmianę układu sił w 43-osobowej Radzie Miasta Krakowa. Dotychczas rządząca koalicja KO i Lewicy dysponuje 23 mandatami, PiS ma 12 radnych, komitet "Kraków dla Mieszkańców" - sześć, a dwie radne pozostają niezrzeszone. Przejęcie mandatu przez Piekarz wzmocni dotychczasową koalicję.

Wyniki wyborów w Krakowie. Sondaże exit poll

Według sondaży exit poll Łukasz Gibała z wynikami 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS) zwyciężył drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie.

Jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła z kolei 35,9 proc. i 39 proc. Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc. Z kolei według sondażu IPSOS - 44,7 proc.

Podczas popołudniowej konferencji prasowej Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, przekazał, że oficjalne wyniki wyborów podane zostaną około godz. 2-3 w nocy.



