To ona zastąpi Łukasza Gibałę w radzie miasta. Zyska Lewica

Dawid Serafin

Dawid Serafin

Jeśli sondażowe wyniki wyborów w Krakowie potwierdzą się, to Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem miasta. Oznacza to jednak zmiany w radzie miasta. Miejsce Gibały zajmie kolejna osoba z jego listy wyborczej z 2024 r. Sęk w tym, że w praktyce jego klub straci radnego, a zyska go Lewica.

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Zuzanna Piekarz w jasnej marynarce stoi z założonymi rękami, w tle sala obrad rady miasta i zieleń.
Zuzanna PiekarzZuzanna Piekarz / Facebook.com ; Beata Zawrzel/REPORTERmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Prognozy wyborcze wskazują, że Łukasz Gibała może zostać prezydentem Krakowa, co wiązałoby się ze zmianą składu rady miasta.
  • Po objęciu urzędu przez Gibałę jego mandat radnego przypadnie Zuzannie Piekarz, która zdobyła 1872 głosy w ostatnich wyborach.
  • Przejęcie mandatu przez Piekarz spowoduje wzmocnienie koalicji Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w radzie miasta.
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Jeśli sondażowe wyniki wyborów w Krakowie potwierdzą się w oficjalnym komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej, Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem miasta. Sukces lidera stowarzyszenia "Kraków dla Mieszkańców" uruchomi jednak polityczną reakcję łańcuchową w radzie miasta.

Co ciekawe, jego wygrana osłabi jego własne zaplecze.

Wybory w Krakowie. Zuzanna Piekarz zastąpi Łukasza Gibałę

Łukasz Gibała w 2024 r. zdobył mandat radnego, który zgodnie z przepisami, wygaśnie automatycznie w momencie objęcia urzędu prezydenta.

W jego miejsce do rady wejdzie kolejna osoba z najlepszym wynikiem na tej samej liście w danym okręgu. Będzie to Zuzanna Piekarz, która w ostatnich wyborach uzyskała 1872 głosy.

Na tej roszadzie paradoksalnie zyska Lewica, a pośrednio także Koalicja Obywatelska, z którą tworzy ona większość w radzie.

W 2024 r. posłanka Daria Gosek-Popiołek (wówczas z Razem) poparła Gibałę w wyścigu prezydenckim, w zamian za co na listach jego komitetu znaleźli się działacze związani z jej środowiskiem, w tym właśnie Zuzanna Piekarz.

W międzyczasie Gosek-Popiołek opuściła Razem i dołączyła do Nowej Lewicy, a Piekarz została asystentką społeczną w jej biurze poselskim.

Oznacza to zmianę układu sił w 43-osobowej Radzie Miasta Krakowa. Dotychczas rządząca koalicja KO i Lewicy dysponuje 23 mandatami, PiS ma 12 radnych, komitet "Kraków dla Mieszkańców" - sześć, a dwie radne pozostają niezrzeszone. Przejęcie mandatu przez Piekarz wzmocni dotychczasową koalicję.

Wyniki wyborów w Krakowie. Sondaże exit poll

Według sondaży exit poll Łukasz Gibała z wynikami 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS) zwyciężył drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie.

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Jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła z kolei 35,9 proc. i 39 proc. Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc. Z kolei według sondażu IPSOS - 44,7 proc.

Podczas popołudniowej konferencji prasowej Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, przekazał, że oficjalne wyniki wyborów podane zostaną około godz. 2-3 w nocy.

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