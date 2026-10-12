To już oficjalne, PKW przeliczyła wszystkie głosy. Znamy wyniki w Krakowie

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Łukasz Gibała wygrał II turę wyborów prezydenckich w Krakowie - wynika z informacji opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Polityk uzyskał 62,12 proc. poparcia. Z kolei jego kontrkandydatkę Monika Piątkowską wskazało 37,88 proc. mieszkańców Krakowa.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Łukasz Gibała w otoczeniu osób w formalnych strojach, grupa ludzi bije brawo podczas ogłoszenia wyników wyborów.
Łukasz Gibała świętuje wygraną w wyborach w Krakowie£ukasz G¹gulskiPAP

W skrócie

  • Łukasz Gibała zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie z poparciem 62,12 procent głosujących.
  • Monika Piątkowska uzyskała 37,88 procent głosów w tym samym głosowaniu.
  • Oficjalne wyniki przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą pokrywają się ze wskazaniami sondaży late poll.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Chwilę po godzinie 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza przekazała oficjalne wyniki Ii tury wyborów prezydenckich w Krakowie.

Po przeliczeniu głosów z 454 komisji obwodowych zwycięzcą okazał się Łukasz Gibała. Na samorządowca głos oddało 161 tys. 184 mieszkańców, co przełożyło się na 62,12 proc. poparcia.

Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej uzyskała 98 tys. 306 głosów, a tym samym 37,88 proc. poparcia.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Gibała zabrał głos po wstępnych wynikach

Jak wynikało z sondażu late poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska Łukasz Gibała zdobył 62,1 proc. głosów w II turze wyborów na prezydenta Krakowa, z kolei jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła poparcie rzędu 37,9 proc.

Natomiast sondaż late poll dla IPSOS wskazał, że Gibała zdobył 62,3 proc. głosów, a Piątkowska 37,7 proc.

Zobacz również:

Wybory prezydenta w Krakowie. Pierwsze wyniki late poll
Małopolskie

Wybory prezydenta Krakowa. Pierwsze wyniki late poll

Joanna Mazur
Joanna Mazur

Niedługo po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów Gibała zabrał głos. - Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić, jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że razem z wami wszystkimi damy radę - mówił.

Jak stwierdził, ma nadzieję, iż wydarzenia z Krakowa natchną do działania ludzi w całej Polsce.

Z kolei Monika Piątkowska w swoim przemówieniu zwróciła się bezpośrednio do Łukasza Gibały. - Startowałeś cztery razy, czwarta (próba - red.) okazała się udana. Chcę ci powiedzieć ważną rzecz - zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej, będziemy bardzo bacznie przyglądać się czy twoje hasło, obietnica "Kraków dla mieszkańców", jest prawdziwa - powiedziała.

Zobacz również:

Wybory w Krakowie. Łukasz Gibała komentuje wyniki exit poll
Małopolskie

"Krakowianie odzyskali swoje miasto". Gibała komentuje wyniki exit poll

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Polityczny WF": Nieoczekiwany zwrot PiS-u. Zaskoczyło propozycjamiINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze