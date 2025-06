Mieszkańcy, do których dotarli dziennikarze gazety, twierdzą, iż cała wieś wiedziała o tym, że 57-latek stosuje przemoc wobec żony. Córka i teściowa mężczyzny otwarcie krytykowały jego zachowanie i to one miały być jego ofiarami. Jednak 72-latka przeżyła.

Kobieta wraz z mężem mieszka nieopodal domu Tadeusza Dudy. - Chciał ją zastrzelić, bo uważał, że wtrąca się w sprawy jego rodziny. Miała podobno mówić, że jest złym człowiekiem, bo znęca się nad rodziną. To go rozwścieczyło - mówią sąsiedzi "Faktowi".

Z domu teściowej 57-latek miał udać się do swojej córki, która wraz z mężem również mieszkała niedaleko, u rodziców 31-latka. Obok młode małżeństwo budowało swój własny dom i to właśnie tam Tadeusz Duda miał dokonać zbrodni - jak twierdzą mieszkańcy Starej Wsi, zięcia zabił na oczach jego brata.

- Podobno miał żal, że namawiała matkę, by zgłaszała te wszystkie akty przemocy i namawiała ją do zakładania Niebieskiej Karty, by uwolnić się od niego - twierdzi jeden z mieszkańców Starej Wsi. Tadeusz Duda wraz z żoną miał w sumie pięcioro dzieci, jednak największy żal miał mieć do 26-latki, że ta się wtrąca.