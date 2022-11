- Po kilku ciepłych dniach ze słoneczną i piękną jesienią, nadszedł czas na śnieg i mroźne temperatury. W Zakopanem temperatura spadnie poniżej zera i należy spodziewać się opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. W górach z dnia na dzień śniegu będzie przybywać. Weekend z kolei przywita nas siarczystym mrozem, w nocy na szczytach może być do minus 20 stopni Celsjusza - ostrzega Zając.

Warunki turystyczne w Tatrach pogarszają się. Niski pułap chmur oraz opady śniegu, ograniczają widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń.

Na szlakach zalega śnieg, a miejsca zacienione spowite są warstwą lodu.

Wybierając się w wyższe partie Tatr, konieczne jest posiadanie sprzętu do zimowej turystyki jak raki, czekan i kask. Obowiązkowo, w plecaku powinna znaleźć się latarka, ciepła herbata w termosie i dodatkowa ciepła odzież.

Małopolska: Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenie przed oblodzeniem wydał dla Krakowa i niemal całego województwa małopolskiego, z wyjątkiem północno-zachodnich krańców, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert będzie obowiązywał od godz. 17 w czwartek do godz. 10 w piątek.

Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Temperatura może sięgać minus 4 st. C, a przy gruncie minus 6 st. C. Odczucie chłodu będzie wzmacniał wiejący wiatr, o prędkości do 7 m/s.

Prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia wynosi 80 proc. Ostrzeżenie IMGW nie obowiązuje na północno-zachodnich krańcach Małopolski, m.in. w Wolbromiu, Olkuszu, Chrzanowie, Alwerni, Libiążu.