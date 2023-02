W piątek rano nad Tatrami zaświeciło słońce, ale już po południu spodziewane są kolejne, bardzo intensywne opady śniegu. Wysoko w górach zapowiadany jest bardzo silny wiatr osiągający w porywach do 100 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Skrajnie niebezpieczne warunki w górach

W Tatrach panują skrajnie niebezpieczne warunki do uprawiania turystyki. Popularne szlaki turystyczne do Morskiego Oka oraz do Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Dolinę Roztoki zostały zamknięte. Parkingi na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie są nieczynne, transport konny wstrzymany jest do odwołania.

Z uwagi na niebezpieczeństwo samoistnego schodzenia lawin, Tatrzański Park Narodowy (TPN) od piątku do odwołania wstrzymuje także sprzedaż biletów wstępu na tatrzańskie szlaki.

Tatry. TOPR i Tatrzański Park Narodowy odradzają wędrówki

TPN stanowczo odradza wędrówki w góry. "Turysto! TPN stara się dostarczyć Ci informacje o warunkach na szlakach oraz o potencjalnych zagrożeniach. Zrób z nich użytek. Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie i Twoich decyzji. Bądź rozważny. Dopasuj swoje plany do aktualnych i prognozowanych warunków!" - czytamy w komunikacie na Facebooku.