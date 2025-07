Tatry biją rekordy popularności. Takich liczb nie było nigdy wcześniej

Od początku bieżącego roku do końca czerwca na szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) weszło łącznie 2 mln 841 osób - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez TPN. Tylko w czerwcu odnotowano 568 tys. 593 wejść na teren parku .

Zdaniem dyrektora, obserwowany jest stały wzrost liczby turystów - nie tylko z Polski, ale także z zagranicy - oraz wyraźny powrót do masowej turystyki po pandemii COVID-19.

- Zjawisko to widoczne jest na całym świecie i często przekracza poziomy sprzed 2020 roku - dodał Ziobrowski. - Cieszy jednak, jak zaznaczył, że coraz więcej osób wybiera aktywny wypoczynek w górach : To zdrowe i potrzebne - powiedział.

Równocześnie dyrektor TPN podkreślił, że park podejmuje działania, by organizacja ruchu turystycznego była jak najbardziej efektywna i jak najmniej uciążliwa dla przyrody.

Coraz większą popularność zdobywa też zakup tzw. e-biletu, który pozwala ominąć kolejki do wejścia na teren parku - w pierwszym półroczu skorzystało z niego 382 tys. 864 odwiedzających. Do TPN weszło także 105 tys. 390 osób uprawnionych do bezpłatnego wstępu w ramach Karty Dużej Rodziny.