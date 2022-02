Nowe oznakowanie taksówek wynika z konieczności aktualizacji barw i symboli miejskich, podkreślając, że kolory Krakowa to biały i niebieski. Miasto podkreśla, że jest to również wymóg dostosowania oznaczeń do obowiązujących przepisów, wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

To jednak nie jedyna zmiana, jaka czeka krakowskich taksówkarzy. Kolejną modyfikacją jest wprowadzenie w cenniku informacji o maksymalnej cenie przejazdu, jaką stosuje taksówkarz. Dzięki temu turyści i mieszkańcy będą wiedzieć, jakiej ceny podróż nie może przekroczyć. Ta informacja będzie się znajdowała na bocznej tylnej szybie taksówki.

- Najważniejszym elementem zmiany jest to, że do tej pory wymagaliśmy, żeby taksówkarz uwidaczniał ceny podając koszt przejazdu w konkretnych taryfach. Teraz są to ceny maksymalne. Po pierwsze wiemy, że taksówkarze zmieniają nawet w ciągu dnia cenę za swoje usługę, po drugie wiele korporacji taksówkarskich nawiązuje relacje z klientami przez aplikacje mobilne lub telefon i tam te ceny są uwidaczniane - tłumaczy dyrektor Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Witold Krupiarz.



Przepisy dotyczące nowego oznakowania taksówek obowiązują od 2 lutego.