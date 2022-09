Tajemniczy incydent na cmentarzu. Dwaj grabarze stracili przytomność podczas otwierania grobu

Dwaj grabarze przygotowywali do pochówku grobowiec na jednym z cmentarzy w Nowym Sączu. Gdy odsunęli pokrywę pomnika i weszli do środka, nagle z nieznanych przyczyn stracili przytomność - poinformowała lokalna policja. Stan mężczyzn poprawił się po przewiezieniu do szpitala. Służby na razie nie chcą mówić o potencjalnych przyczynach nagłego zachorowania.

