W skrócie Na parkingu przy ul. Szpitalnej w Olkuszu powstało zapadlisko.

Początkowo miało wymiary metr na metr, ale szybko się powiększyło do czterech metrów na cztery metry.

Teren wokół zapadliska został zabezpieczony specjalnymi siatkami i wyłączony z użytku.

Lokalne służby i Państwowy Instytut Geologiczny monitorują miejsce i prowadzą analizy, ponieważ podejrzewa się istnienie nieznanego pomieszczenia pod powierzchnią.

Oficer prasowy PSP w Olkuszu potwierdził, że we wtorek po południu na terenie miasta odkryto zapadlisko.

- Faktycznie mieliśmy takie zdarzenie. Doszło do niego na terenie parkingu przy ul. Szpitalnej w Olkuszu. To zapadlisko powstało w miejscu piwnicy, jakiegoś budynku, który tam wcześniej istniał - przekazał w rozmowie z Interią kpt. mgr inż. Michał Bielach.

Olkusz. Kilkumetrowe zapadlisko na parkingu

Według dziennikarza Interii Łukasza Piątka wyrwa w krótkim czasie zwiększyła swoją powierzchnię. Początkowo zapadlisko miało wymiary metr na metr, ale zaczęło się samoistnie powiększać i obecnie to około cztery metry na cztery metry.

Kpt. Bielach podkreślił, że zapadlisko jest zabezpieczone specjalnymi siatkami, a teren w promieniu kilku metrów został wyłączony z użytku.

Zapadlisko na parkingu w Olkuszu Łukasz Piątek materiał zewnętrzny

- Na szczęście nikomu nic się nie stało. Żadnych pojazdów nie było wtedy na parkingu, ponieważ jest to parking troszeczkę mniej użytkowany niż parking powyżej - tłumaczył przedstawiciel olkuskiej PSP. Służby nieustannie monitorują sytuację.

Niebezpiecznie zapadlisko w Olkuszu. Zaalarmowali Państwowy Instytut Geologiczny

Zapadliska na terenie Olkusza nie są niczym nowym. Dochodzi do nich w wyniku wyłączenia kopalni Olkusz Pomorzany. Tym razem mamy do czynienia z nową sytuacją. Być może doszło do odkrycia, które zainteresuje archeologów.

W miejscu zapadliska mogło znajdować się pomieszczenie, którego nie ma na żadnych planach, a o jego istnieniu prawdopodobnie nikt nie wiedział. W poniedziałek doszło do nagłego zarwania stropu i powstania dużej dziury - dowiedział się Łukasz Piątek.

Oględzin wyrwy dokonali już przedstawiciele gminy Olkusz. Lokalne media przekazały, że o incydencie powiadomiono Państwowy Instytut Geologiczny, który przeprowadzi dokładne analizy.

Jedna z hipotez wskazuje, że pomieszczenie poniżej parkingu było częścią wyburzonego w latach 70. XX wieku szpitala św. Błażeja.

Współpraca: Łukasz Piątek

