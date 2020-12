W nocy z niedzieli na poniedziałek w Krakowie słychać było tajemnicze dźwięki. Zaniepokojeni mieszkańcy dopytywali, skąd pochodzą. Okazało się, że odpowiada za nie elektrociepłownia.

Zdjęcie Elektrownia w Łęgu /Ewa Maciejczyk /Agencja FORUM

Niepokojące dźwięki słychać było w południowej części miasta, między innymi w okolicy Płaszowa, Bieżanowa, Prokocimia a nawet podkrakowskiej Wieliczki.

Reklama

O źródło odgłosów mieszkańcy dopytywali na Facebooku.



"Przed chwilą na przestrzeni 5 minut (23:45-23:50) w okolicach Bieżanowa-Prokocimia-Kokotowa (pytałem wielu osób z tych okolic) było słychać dziwne, cyklicznie powtarzające się dźwięki, coś w stylu odpalania kosiarki lub uderzania o blachę, cykliczne, powtarzające się przez kilka minut. Wie ktoś co to mogło być?" - czytamy w jednym z wpisów.

"Na Kozłówku było to samo, tak jakby ktoś jakiś palnik odpalał/silnik odrzutowy odpalał/uderzał w ogromna blachę" - alarmował jeden z mieszkańców.



"Strzelam że to już sylwestra zaczynają", "jedyne co mi przyszło na myśl to była sprawa kiedyś z "trąbami apokalipsy" i te dźwięki były takie same jak na nagraniach", "Mordor przygotowuję się do wojny", "Kosmici odpalali statek, wódka im się skończyła", "UFO chyba", "smok wawelski zieje ogniem" - to tylko niektóre z pomysłów internautów.



"Brzmi jak upuszczanie pary - nadciśnienia z kotłów albo coś takiego" - stwierdził jeden z mieszkańców.



"Podobno to odgłosy wypuszczanej pary wodnej z elektrociepłowni. Przez mgle dźwięk się bardziej rozchodzi" - zwrócił uwagę inny. "Mieszkam blisko elektrociepłowni i też mi się tak wydawało, że to stąd" - czytamy dalej.



Wideo youtube

Okazało się, że źródłem dźwięków rzeczywiście była elektrociepłownia w Łęgu.



- Ostatniej nocy w Krakowie poziom zapotrzebowania na ciepło był wysoki. W związku z tym uruchomiono wysoką moc bloku energetycznego, a to spowodowało dodatkowy zrzut pary i wystąpienie związanych z tym niedogodności akustycznych, za które przepraszamy - przekazała nam Agnieszka Dietrich z biura prasowego PGE.