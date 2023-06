Tajemnicze ekspertyzy władz Krakowa. W tle miliony i urzędowa telewizja

Jacek Majchrowski nie śpieszy się z likwidacją spółki Kraków 5020, choć zobowiązuje go do tego uchwała rady miasta. Prezydent Krakowa przekonuje, że jest w posiadaniu ekspertyzy, która mówi, że dokument przyjęty przez radnych jest niezgodny z prawem. Kiedy Interia poprosiła o udostępnienie pisma, urzędnicy odmówili. Tymczasem spółka Kraków 5020, o którą toczy się spór, odpowiedzialna jest za funkcjonowanie drugiej urzędowej telewizji. Tylko w 2022 r. na jej konto trafiło co najmniej 60 mln zł publicznych pieniędzy.

Zdjęcie Prezydent Jacek Majchrowski / Marek Lasyk / East News