Tadeusz Duda poszukiwany. Policja wyznaczyła nagrodę

Komendant Wojewódzki Małopolskiej Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 50 tys. zł za informacje prowadzące do zatrzymania Tadeusza Dudy.

Tadeusz Duda jest poszukiwany w związku z piątkową zbrodnią w miejscowości Stara Wieś koło Limanowej. Według śledczych, 57-latek postrzelił swoją teściową, potem poszedł do innej posesji, gdzie zastrzelił córkę i zięcia. Ciężko ranna teściowa trafiła do szpitala. Podejrzany zbiegł - jego samochód odnaleziono w pobliżu ścieżki prowadzącej do lasu.