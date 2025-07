Tadeusz D. miał pomocnika? Służby odtworzą ostatnie dni uciekiniera

Obława za 57-latkiem ze Starej Wsi pod Limanową, podejrzewanym o postrzelenie teściowej oraz zastrzelenie córki oraz zięcia, zakończyła się po pięciu dobach we wtorkowy wieczór. Poszukiwany został odnaleziony martwy przy drodze powiatowej w stronę Kamienicy.

- To postępowanie nie jest w sensie procesowym. Będziemy jedynie sprawdzać, czy taki wątek (ew. pomagania zbiegowi) miał miejsce. Za ukrywanie lub pomaganie grozi do pięciu lat więzienia, informowaliśmy o tym na etapie poszukiwań, więc chcemy to wyjaśnić - doprecyzowała.