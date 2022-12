Szokujące zdjęcie z Tatr. Niebezpieczeństwo tuż pod stopami

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk WIADOMOŚCI LOKALNE

Kolejny przejaw bezmyślności turystów w Tatrach. Problem, co zaskakuje, wraca co roku. Do sieci trafiło zdjęcie z Morskiego Oka. Widać na nim, jak turyści chodzą po lodzie, który przykrył taflę jeziora. Taka "zabawa" może skończyć się tragedią.

Zdjęcie Tatry. Turyści wchodzą na Morskie Oko / Pawel Murzyn/East News / East News